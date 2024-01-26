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桃園春節疏運計畫出爐　公路局籲民眾善用系列疏運優惠

▲桃園地區113年春節疏運

▲公路局說明桃園地區113年春節疏運優惠措施。(圖／中壢監理站提供)

記者楊淑媛／桃園報導

113年春節連假來臨，公路局中壢監理站26日表示，為鼓勵民眾在春節期間選擇公共運輸工具，降低交通壓力，公路局推出系列疏運優惠措施，建議民眾出訪親友或旅遊，使用iBus app查詢交通資訊，即時掌握行程動態。

公路局於春節連續假期推出疏運優惠措施如下：113年2月7日起14日，88條國道客運路線享平日優惠或原票價85折優惠，另搭乘國道客運、高鐵、臺鐵在10小時內轉乘在地公路客運享有1段票或基本里程免費。

▲桃園地區113年春節疏運

乘客除可利用電子票證直接刷卡享轉乘優惠外，如持國道客運、臺鐵及高鐵紙票乘客亦可利用臺鐵、高鐵車站及國道場站設置之過卡機，於出站時先用電子票證進行過卡，再於10小時內使用該電子票證搭乘在地客運即可享轉乘優惠。

▲桃園地區113年春節疏運

另自2月8日起14日，東部加碼優惠方案在地有腳租賃優惠及四人同行一人免費方案，以下優惠二擇一：在地有腳租車優惠，持東部國道客運去程票證享指定業者租車優惠；持東部國道客運來回票＋租車者，享車票折扣，租汽車折抵200元、租機車折抵100元。

四人同行一人免費方案，但凡持東部台灣好行套票或合法民宿證明，享北宜、北花來回票四人同行一人免費，回程總票再退抵200元。優惠詳情請至交通部公路局網站(http://www.thb.gov.tw)及台灣好行旅遊服務等官網查詢。

為便利民眾返鄉出遊之旅，公路局26日舉行「113年桃園地區春節疏運記者會」，分別由新竹區監理所(含桃園監理站、中壢監理站)、北區養護工程分局、北區公路新建工程分局等單位聯合辦理，並以簡報方式說明春節各項重點工作項目。

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關鍵字：

桃園春節疏運公路局中壢監理站優惠措施

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