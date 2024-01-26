中國免簽攻勢凌厲　護照好用度排第62仍中等偏後

▲中國護照。（圖／視覺中國）

文／中央社

中國昨天宣布與新加坡自2月9日起相互免簽30日，凸顯中國這波開放免簽攻勢的凌厲。但據專業機構資訊，中國護照目前在全球護照中的好用程度，與巴布亞紐幾內亞並列第62名，仍位居整體104名的中等偏後。

央視昨天報導中星相互免簽時還指出，目前中國已與157國締結了「涵蓋不同護照種類」的相互免簽協定；與44個國家達成簡化簽證手續協定或安排；與包括新加坡等22國實現全面相互免簽；此外還有60多個國家和地區給予中國公民免簽或落地簽便利。

自2023年底起，中國展開一波開放免簽措施攻勢，試圖塑造COVID-19疫情過後「打開國門」及塑造本國護照含金量的形象。首先是以試辦名義，對持法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞等6國普通護照者，單方面給予入境15天免簽，試辦時間為2023年12月1日至2024年11月30日。

另一方面，馬來西亞2023年11月底宣布，同年12月1日起給予持中國護照者30天免簽；今年1月初，中國與泰國宣布3月起相互免簽；1月中旬，中國先後宣布對瑞士、愛爾蘭實施單方面免簽；新加坡則是最新一個與中國相互免簽的國家。

經過上述開放免簽措施，中國民眾今年3月起即可免簽前往泰國、馬來西亞、新加坡等3國，預料將掀起一波東南亞旅遊熱潮。

儘管如此，綜合德國之聲（Deutsche Welle）等媒體報導，英國恆理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）日前公布的2024年「恆理護照指數」（Henley Passport Index）中，法國、德國、義大利、日本、新加坡、西班牙護照並列第1，可免簽或落地簽入境194個國家和地區。

芬蘭、瑞典、韓國並列第2；奧地利、丹麥、愛爾蘭、荷蘭並列第3；香港排名第19，可免簽或落地簽入境171個國家或地區；台灣排名第35，可免簽或落地簽入境143個國家或地區；中國與巴布亞紐幾內亞並列第62名，可免簽或落地簽入境85個國家或地區。

根據報導，疫情期間，中國出入境旅遊受到重大打擊。中國移民管理局統計，2019年全年外國人入出境9767.5萬人次；但2020年大幅萎縮至約760萬人次；2021年全年更只有453.1萬人次；2022年全年進一步減至447.3萬人次；2023年則回升至3547.8萬人次，僅有2019年的36.3%。

中國外交部領事司長吳璽昨天表示，近一段時間以來，中方推出一系列便利人員往來措施，充分彰顯了中國「推進高水平對外開放的決心」。中方歡迎世界各國人士赴中國旅遊、經商、投資、學習。