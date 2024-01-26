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大陸 大陸焦點 特派現場

ASML提前取消對華出口訂單　陸駐歐盟大使：別低估中國人聰明才智　

▲在晶片生產製程上最重要的設備「光刻機」。（圖／翻攝環球網）

▲在晶片生產製程上最重要的設備「光刻機」。（圖／翻攝環球網）

記者魏有德／綜合報導

全球光刻機巨頭荷蘭ASML1月提前取消部分出口中國大陸的訂單，包括NXT：2050i和NXT：2100i光刻系統的許可證，影響部分大陸客戶。對此，大陸駐歐盟大使傅聰表示，中國確實需要加大自力更生，「永遠不要低估中國科學家和工程師的聰明才智。」

▲大陸駐歐盟大使謝聰。（圖／CFP）

▲大陸駐歐盟大使謝聰。（圖／CFP）

《環球網》報導，在1月份荷蘭新的限制措施全面生效前，阿斯麥（ASML）仍持有向中國公司發貨3台頂級深紫外光刻機的許可證。然而，有知情人士稱，在出口禁令生效的前幾周，美國官員便開始要求阿斯麥停止向中國客戶出售。

面對晶片生產技術的「卡脖子」問題，傅聰表示，每個國家都需要考慮自身安全，這沒有問題，「我們確實需要加大自力更生，美國在一些歐洲國家的支持下，正在切斷某些領域的對華供應鏈，最明顯的例子就是光刻機，我們當然需要強調自力更生，但這並不意味著不與他國合作。」

傅聰提到，歐盟委員會正就出口管制提出建議，想在歐盟層面推行，這將阻礙雙方科技和經濟合作，以及歐洲企業發展進步，「荷蘭阿斯麥公司高管對限制對華出口頗有怨言。沒有中國市場，不知道他們的優勢地位還能維持多久。永遠不要低估中國科學家和工程師的聰明才智。」

傅聰強調，貿易措施是最後的手段，「我們不希望看到中歐相互採取貿易措施，這將造成雙輸局面！這不是我們的政策。」

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