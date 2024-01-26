陸客將衝新加坡！　中星免簽「除夕生效」旅遊搜索漲350%

▲新加坡知名景點魚尾獅。（資料圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸與新加坡協定於2月9日（農曆除夕）起，互免簽證入境30天。消息發布後，旅遊平台上新加坡」搜索熱度上漲350%，「新加坡春節」搜索熱度上漲187%。

據《新京報》報導，馬蜂窩方面介紹，免簽消息發布後，已有不少遊客將新加坡列入了春節旅行目標。新加坡連同馬來西亞一起遊玩，也成為不少遊客的選擇，馬蜂窩站內「新加坡馬來西亞自由行」熱度上漲146%。

報導稱，以「花園城市」聞名的新加坡因其交通及設施便利，度假玩樂體驗豐富，是境外「親子游」首選目的地之一，在馬蜂窩節假日境外熱門目的地榜單中多次躋身前十，2023年「十一」黃金周登上熱度增長最快的海外目的地榜首。

馬蜂窩通過大數據洞察發現，新加坡的客源構成發生了不小改變，年輕客群增長顯著，90後、00後佔比近50%。在這部分客群的帶動下，文化藝術、特色美食、小眾體驗、網紅打卡等成為新加坡的旅行關鍵詞。

據《央視新聞》報導，中華人民共和國政府和新加坡共和國政府代表，25日在北京簽署《中華人民共和國政府與新加坡共和國政府關於互免持普通護照人員簽證協定》。該協定將於2024年2月9日正式生效，屆時，雙方持普通護照人員可免簽入境對方國家從事旅遊、探親、商務等私人事務，停留不超過30日。