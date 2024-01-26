冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

▲春節前將不會再有寒流極凍天氣。（圖／林老師氣象站）

記者李姿慧／台北報導

寒流逐漸減弱，氣象專家林得恩表示，冰箱門準備要關起來了！今起到春節前不會再有「寒流」極凍天氣發生。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這年頭流行先冷死再熱死，下周大幅回暖，與這周全台冷透互別苗頭，春節前上看30度。

台灣大學大氣科學博士林得恩今(26日)在臉書粉專「林老師氣象站」表示，冰箱門準備要關起來了！今日起至年假前(1月26日2月7日)，不會再有像今年1月下旬的「寒流」極凍天氣發生。

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不過林得恩提醒，今晨各地仍然非常寒冷，氣溫回升緩慢，外島最低溫出現在金門金城的攝氏7.1度，本島平地最低溫出現在新北石門的攝氏8.5度，本島高山最低溫則出現在南投玉山的攝氏零下8.5度，西半部日夜溫差大。

▲溫度走勢預測。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，下星期大回暖預告！這年頭，都流行先冷死再熱死，預報顯示，下周大幅回暖訊號相當明確，和這星期的全台冷透，互別苗頭！目前這波冷氣團真的非常持久，雖然已經減弱，但持續有冷空氣補充南下台灣，北部、東北部，偏冷飄雨將持續到周末，但中南部將率先回溫，愈往南走，天氣就愈好、愈暖。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，周末沒意外會是南北兩個世界，不過，回暖會遲到，但不會不到，下周台灣上空轉吹東風後，北部、東部也會加入回暖的行列，預期各地下週是一天比一天升溫，下周後段甚至會有點熱，上看27到30度。整體說來，撐過這兩、三天，再來會有好一陣子偏暖的好天氣。