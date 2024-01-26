寒流來襲！網問「冷氣開26度會暖？」 　台電解答曝關鍵

▲寒流來襲，民眾困惑冷氣開26度能否取暖。此問題關鍵在於，冷氣是否為「冷暖型」。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWNAT

隨著寒流侵襲，民眾紛紛尋求禦寒方法。近日，一名網友在PTT上提出了一個引人思考的問題，「如果開冷氣26度，溫度是否會變暖？」這個問題引發了廣泛討論，台電也提供了正確的答案，關鍵在於冷氣是否是「冷暖型」。

根據網友的描述，當時氣溫約為8度，而他身處的房間只有冷氣。在這種情況下，他好奇地想知道，調節冷氣至26度是否能帶來溫暖的效果。

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對於這個問題，台電早在2021年就已經在其粉絲專頁上做出解答。台電指出，關鍵在於家中所使用的冷氣機型號。如果是「冷專（單冷）型」冷氣，當設定溫度高於室內環境溫度時，壓縮機會停止運轉，無法產生熱風，因此無法達到變暖的效果。

相較之下，若使用的是「冷暖型」冷氣，當設定為暖氣模式時，會反轉冷媒循環方向，與製冷運作方式相反，因此能夠在室內釋放熱能，讓室內溫度升高，達到暖和的效果。

要使室內溫度變暖，除了設定適當的溫度外，還需考慮冷氣的型號及使用方式。對於缺乏暖氣設備的民眾來說，選擇冷暖型冷氣可能是一個解決寒冷問題的有效方法之一。

▲台電早在2021年時，就在粉絲專頁解答過類似問題。（圖／取自台電粉專）

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