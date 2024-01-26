寒流餘威猶存！入夜最低溫下探10度　周末又要變天

▲寒流減弱但餘威猶存，北台灣高溫仍在1字頭。（示意圖／記者宋良義攝）

記者李姿慧／台北報導

寒流緩慢減弱中，不過餘威猶存，北台灣仍偏冷，高溫仍約14到17度，周末溫度持續回升，不過明天(27日)晚間到周日(28日)上午東北風強度略增強，水氣又稍增多，降雨機會提高；下周回溫顯著，下個周末到過年前可能有較多降雨機會。

天氣風險公司分析師、天氣職人吳聖宇表示，因北方帶來冷空氣的冷高壓仍沒有要東移出海趨勢，今天周五(26日)台灣附近仍是偏北到東北風影響，冷空氣雖然在減弱卻還是餘威猶存，尤其是北部、東北部白天高溫預估在14到17度，依然是冷冷的感覺，其他地方白天溫度較好些，預估花東高溫18到21度，中部高溫21到23度，南部高溫可到23到25度。

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今晚到明天周六(27日)清晨中部以北、東北部空曠地區仍可能有10度或以下低溫出現，南部以及花東空曠地區也會有11到13度左右低溫，日夜溫差趨於明顯。

天氣方面，吳聖宇表示，今會比昨天要來得好，今天從華南東移雲層沒有了，北風到東北風迎風面的北部、東半部雖雲量還是多，但下雨機會明顯減少，尤其北部地區沒有像昨天的低溫以及高濕度，雖然溫度回升幅度較少，但體感相對較舒適一些，中南部看到陽光機會也顯著提高，白天溫度有較明顯回升，跟北台灣相比明顯較為舒適或溫暖。

明後天周末假期(27日~28日)，吳聖宇分析，大陸冷高壓中心有緩慢東移趨勢，周末期間台灣附近可能都還是偏北到東北風，北部、東半部持續雲量偏多，明晚到後天周日上午間因東北風強度略增強，水氣又稍微增多，降雨機會跟著提高，但大部分時間還是多雲或陰的天氣為主。

▲▼未來一周溫度和降雨趨勢。（圖／氣象署）

吳聖宇表示，中部、南部比較幸運，周末都是多雲或有陽光天氣。南北溫度則有明顯差距，北部、東北部在北風、雲多的條件下，溫度回升幅度依然緩慢，周末白天高溫只有15到18度，夜晚清晨低溫接近10度上下，花東高溫在18到23度，台東較溫暖，夜晚清晨低溫約12到14度，中南部白天溫暖許多，高溫21到25度間，但夜晚清晨中部空曠區低溫10到12度，南部低溫12到14度，日夜溫差變化大。

吳聖宇指出，下周天氣跟本周將有相當明顯的差異，整個環境風向轉變為東南到偏南風，溫度回升幅度預估會相當顯著，越接近後半溫度越高，甚至北部高溫到了下周末都有機會來到25度或以上。

天氣方面，吳聖宇說，下周前期還算穩定，後半期因華南雲雨帶發展的關係，天氣變動度會比較大，尤其是周末到再下一周過年前這段期間，可能有較多降雨的機會，詳細變化仍有待觀察。