今晨8.5℃18縣市低溫　週末東北風增強2區有雨

▲今晨輻射冷卻效應影響，最低溫出現在新北石門8.5度。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今晨輻射冷卻效應影響，最低溫出現在新北石門8.5度。全台18縣市發佈低溫特報，今明大台北多雲時晴，桃園以南晴朗穩定；週六晚、下週日大台北及東半部有局部短暫雨，北台白天氣溫微降；下週溫暖如春。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，冷空氣持續減弱，氣溫逐日緩升。今、明(26、27日)兩天大台北多雲時晴，桃園以南晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨；西半部清晨有「輻射低溫」，中南部日夜溫差擴大，應注意。

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今日各地區氣溫：北部9至17度，中部9至22度，南部11至24度，東部11至22度。氣象局針對全台18縣市發佈低溫特報。





▲18縣市低溫特報。（圖／中央氣象署）

【橙色燈號(非常寒冷)】

新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣(註1)有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

週六晚、下週日(28日)東北風略增強，迎風面水氣略增，大台北及東半部有局部短暫雨，北台白天氣溫微降，其他各地無影響。

▲今(26日)晨4：20紅外線色調強化雲圖顯示，迎風面有零散低層雲(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，降水回波大多在東側海上(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

下週一至週四(29至1日)東北風減弱漸轉偏東再轉東南風，氣溫逐日漸升，白天「溫暖如春」、早晚涼；西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；西半部及金馬易起霧。