　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今晨8.5℃18縣市低溫　週末東北風增強2區有雨

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今晨輻射冷卻效應影響，最低溫出現在新北石門8.5度。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今晨輻射冷卻效應影響，最低溫出現在新北石門8.5度。全台18縣市發佈低溫特報，今明大台北多雲時晴，桃園以南晴朗穩定；週六晚、下週日大台北及東半部有局部短暫雨，北台白天氣溫微降；下週溫暖如春。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，冷空氣持續減弱，氣溫逐日緩升。今、明(26、27日)兩天大台北多雲時晴，桃園以南晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨；西半部清晨有「輻射低溫」，中南部日夜溫差擴大，應注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日各地區氣溫：北部9至17度，中部9至22度，南部11至24度，東部11至22度。氣象局針對全台18縣市發佈低溫特報。

▲▼低溫特報。（圖／中央氣象署）

▲18縣市低溫特報。（圖／中央氣象署）

【橙色燈號(非常寒冷)】
新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣(註1)有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。
【黃色燈號(寒冷)】
臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

週六晚、下週日(28日)東北風略增強，迎風面水氣略增，大台北及東半部有局部短暫雨，北台白天氣溫微降，其他各地無影響。

▲▼低溫特報。（圖／中央氣象署）

▲今(26日)晨4：20紅外線色調強化雲圖顯示，迎風面有零散低層雲(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，降水回波大多在東側海上(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

下週一至週四(29至1日)東北風減弱漸轉偏東再轉東南風，氣溫逐日漸升，白天「溫暖如春」、早晚涼；西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；西半部及金馬易起霧。

 
ET快訊
2024犯太歲！「2生肖」恐衰事纏身
機車族有福了！　重陽橋新設機車引道
買濕紙巾爽中千萬！7-11、全家、全聯發票中獎名單一次看
快訊／聯電、英特爾宣布合作！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

按讚Albee道歉文也被出征　鬼才阿水：這行為比豬隊友可怕100倍

今晨8.5℃18縣市低溫　週末東北風增強2區有雨

超哥餐廳才被衛生局查出缺失　又見「肥老鼠溜進店」影片瘋傳

他超厭惡紅包文化　親戚十幾個孩子全要給：我明明連名字都不記得

寒流來襲！網問「冷氣開26度會暖？」 　台電解答曝關鍵

尾牙抽到9990元螢幕！他喊「賤賣9000元」就好　網友超疑惑

弱勢兒寫「憂慮卡片」給上帝　陪讀師哭了：好想多為孩子做點什麼

買濕紙巾爽中千萬大獎！7-11、全家、全聯發票中獎名單一次看

賓士男超派！單挑4輛大車「被圍攻」失控敲車窗　女友跺腳：別鬧

百元吃一餐很難？他嘆「不營養又吃不飽」　內行曝解方

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

大胃王開箱夏慕尼全品項！　狂續炒飯50碗、麵包吃到飽

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

25歲甜美女助詐團撈1.8億！擁台中七期豪宅+南投別墅...賓士代步

按讚Albee道歉文也被出征　鬼才阿水：這行為比豬隊友可怕100倍

今晨8.5℃18縣市低溫　週末東北風增強2區有雨

超哥餐廳才被衛生局查出缺失　又見「肥老鼠溜進店」影片瘋傳

他超厭惡紅包文化　親戚十幾個孩子全要給：我明明連名字都不記得

寒流來襲！網問「冷氣開26度會暖？」 　台電解答曝關鍵

尾牙抽到9990元螢幕！他喊「賤賣9000元」就好　網友超疑惑

弱勢兒寫「憂慮卡片」給上帝　陪讀師哭了：好想多為孩子做點什麼

買濕紙巾爽中千萬大獎！7-11、全家、全聯發票中獎名單一次看

賓士男超派！單挑4輛大車「被圍攻」失控敲車窗　女友跺腳：別鬧

百元吃一餐很難？他嘆「不營養又吃不飽」　內行曝解方

美股收高逾200點！特斯拉暴跌12% 　標普四度創新高

按讚Albee道歉文也被出征　鬼才阿水：這行為比豬隊友可怕100倍

傳吐瓦魯選後斷交　美國務院：鼓勵各國擴大與台往來

今晨8.5℃18縣市低溫　週末東北風增強2區有雨

超哥餐廳才被衛生局查出缺失　又見「肥老鼠溜進店」影片瘋傳

賀瓏《夜夜秀》唸錯原住民名　姓名34字參選人怒：垃圾節目、藝人

他超厭惡紅包文化　親戚十幾個孩子全要給：我明明連名字都不記得

歐舒丹「草莓櫻花系列」、L:a Bruket「扁柏身體系列」詢問度超高

鄭運鵬上《賀瓏夜夜秀》被質疑　王浩宇：是有病喔？

超過100萬農家改善生活　英B型企業Cafédirect力圖改變世界

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

生活熱門新聞

2024犯太歲「2生肖」恐衰事纏身！命理師曝4招化解

買濕紙巾爽中千萬大獎！7-11、全家、全聯發票中獎名單一次看

冷到快中風「他1穿搭」超暖　網推：下雨也不怕

「中國1食物」一票朋友超愛　台妹爆反感！全場逆風

賓士男單挑4輛大車被圍攻　女友跺腳：別鬧了

尾牙抽9990元螢幕喊「賤賣9000元」網超疑惑

網問「冷氣開26度會暖？」 台電解答了

高雄男才喊不舒服　6小時後「肺葉全白」亡

還在冰箱！急凍「跌破10度」再一波　北部「低溫站上2字頭」時間曝

高雄38萬戶1/29大停水29hrs

百元吃一餐很難？他嘆「不營養又吃不飽」　內行曝解方

雙寶爸結紮4年「老婆懷孕了」！全場臉綠

只剩這間不退房！他闖入目睹裸男女「棉被上上下下」

快訊／開獎了！統一發票11、12月中獎號碼出爐

更多熱門

相關新聞

還在冰箱！急凍「跌破10度」再一波　北部「低溫站上2字頭」時間曝

還在冰箱！急凍「跌破10度」再一波　北部「低溫站上2字頭」時間曝

撐過寒流最冷時刻，寒流今(25日)起逐漸減弱，各地溫度略微升，不過各地感受仍寒冷，低溫下探10度以下，下周一才會明顯回暖，北台灣低溫再站上「2字頭」。

依舊寒冷！今明18縣市低溫特報　低溫跌破10度

依舊寒冷！今明18縣市低溫特報　低溫跌破10度

寒流最冷時刻過去了！北台灣還要冷3天　明顯回暖時間曝

寒流最冷時刻過去了！北台灣還要冷3天　明顯回暖時間曝

寒流餘威仍強！18縣市低溫特報　今明「跌破10度」區出爐

寒流餘威仍強！18縣市低溫特報　今明「跌破10度」區出爐

高壓下周一增強！專家：溫度將一天比一天高　降雨熱區出爐

高壓下周一增強！專家：溫度將一天比一天高　降雨熱區出爐

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

發現台灣特有種新蟑螂！比你家裡的蟑螂還大

快訊／7-11開出2張千萬發票！

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

男友老是偷上還自拍　酒店妹不忍了

2024犯太歲「2生肖」恐衰事纏身！命理師曝4招化解

買濕紙巾爽中千萬大獎！7-11、全家、全聯發票中獎名單一次看

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

41歲水上鄉長林緗亭罹乳癌！　光頭照曝光

驚動習近平！雲南山崩44人全罹難

快訊／聯電、英特爾宣布晶圓代工合作！　共同開發12奈米製程平台

客戶拿磚頭怒砸裝潢工賓士　車窗＋板金都毀了

冷到快中風「他1穿搭」超暖　網推：下雨也不怕

寧夏夜市「科目三大賽」冠軍出爐！最小參賽者僅4歲

新北消防大隊爆收賄　8人移送新北檢

「中國1食物」一票朋友超愛　台妹爆反感！全場逆風

更多

最夯影音

更多
花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了
割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面