他超厭惡紅包文化　親戚十幾個孩子全要給：我明明連名字都不記得

▲他超厭惡紅包文化，「為什麼要強迫別人貢獻自己的辛苦錢」。（圖／記者林懿捷攝）

網搜小組／趙蔡州報導

過年紅包應該包多少、有哪些人必須給，是許多人春節過年最頭疼的問題。一名網友表示，他真的非常厭惡紅包文化，若是只包給爸媽就算了，但他的爸媽會要求他包給平輩的妹妹，加上還要包給一堆親戚的小孩，明明那些人他連名字也叫不出來，崩潰說「為什麼要強迫別人貢獻自己的辛苦錢」。

原PO在Dcard表示，他是家中最大的孩子，底下還有2名妹妹，3人過年時都會包紅包給爸媽，但他卻得再包給2名妹妹，明明大家年齡都30多歲了，讓他感嘆「先出生的，真的有夠衰」、「上次紅包比較晚給一點，就被爸媽叮囑不要忘了妹妹的紅包」。

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原PO無奈說，除了爸媽與妹妹外，他還得包給遠房親戚的小孩，十幾個小孩一人包一千，但明明他連那些人的名字都叫不出來，根本就不熟，但又不能不包，因為就是會有長輩組織發紅包的環節，叫孩子排隊領紅包，「到底為什麼要包給那些屁孩」、「有些小孩都已經成年有工作了，真的不懂到底要包到何時」。

原PO指出，他今年打算裝死不包給妹妹，至於親戚孩子的部分還是無解，目前想到的方法就是提前避開，「真的覺得紅包文化蠢到極致，為什麼要強迫別人貢獻自己的辛苦錢，還美其名祝福，但也要當事人心甘情願吧」。

▲網友表示「平輩我會拒絕給，爸媽愛不爽就去不爽」。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「通常已經有工作就不用包了，兄弟姐妹也不用互包，奇怪的習俗，讓人不想回家過年」、「平輩我會拒絕給，爸媽愛不爽就去不爽」、「我家不會這樣，但如果是，我就不回去了，又不是作慈善」、「我哥給的紅包都放100元刮刮樂2至3張，說自己的紅包錢要靠自己的運氣賺」。