春節交通疏運措施一次看！　國道高乘載、收費、建議出發時間曝

▲春節連假國道交通疏導措施，點圖放大。（圖／交通部提供）

記者江采蓁／綜合報導

春節連假將至，從2月8日開始至2月14日，共計7天。交通部為維護民眾返鄉、出遊之安全及需要，已要求各疏運單位於連假前應落實相關運具設備之檢查外，並指示各單位於連假期間應停止工程施作，每日派員巡檢，維護疏運交通安全；同時，也請各單位持續檢視疏運能量，因應連假期間湧現之人潮與車潮，各重要交通節點係有加強實施相關交通管制措施，提醒用路人預為規劃行程，減少道路壅塞情形。

針對國道，會循例辦理匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於連假期間，每日0至5時全線暫停收費等措施；為減輕尖峰時間民眾於國道壅塞情形，交通部也提出建議出發時間如下。

西部國道部分，於初一至初三南向民眾，建議早上6時前或中午12時以後出發；於初三至初五北返民眾，建議在南部地區民眾於9時前出發、在中部地區於12時前出發。國道5號部分，於初一至初三南向民眾，建議早上5時前或下午5時以後出發；於初三至初五北返民眾，建議早上9時前出發。

針對省道，在台9線蘇花路廊蘇澳、蘇花改、崇德等路段實施大客車優先措施，並時段性管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行；台61線西濱快速公路封閉竹北新港三街一段與西濱路一段路口、以及封閉台68線南寮端西向南下出口匝道、並封閉西濱交流道北上入口匝道及竹南路段6處平面路口，提升西濱快速公路行車效率。

▲省道公路疏運管制措施，點圖放大。（圖／交通部提供）

針對大眾運輸，為鼓勵民眾搭乘國道客運，連假期間提供國道客運票價及轉乘優惠，例如88條國道客運路線享平日優惠或原票價85折、以及10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費；另搭乘國道客運前往東部再加碼票價（在指定日期4人同行1人免費，返程再抵200元）或租車優惠（持國道客運購票證明租車再享優惠）。

▲國道客運優惠措施。（圖／交通部提供）

高鐵部分共加開461班次列車（南下246班、北上215班），總計10天提供1,875班次；台鐵部分，疏運期間全線加開各級列車總計234列次（西線98列次、東線122列次、南迴線14列次），並加開東線實名制列車、紅眼列車、縣府返鄉（工）專車、西線半直達對號列車，以及區間快車等。

▲雙鐵疏運規劃，點圖放大。（圖／交通部提供）

航空部分，疏運期間共計提供2,316架次、197,826座位，其中離島管制航線計1,988架次，184,046座位，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客；海運部分：疏運期間本島與離島間8條航線，規劃1,182航次，提供240,789人次運能之運能；另金馬小三通於疏運期間提50,284人次運能。

春節連假將至，因應民眾返鄉及出遊需求，交通部已要求各疏運單位提前佈署，謹慎應對，務必以維護民眾交通安全為優先，積極完成連假疏運工作。