長榮機師醞釀春節罷工　觀光署長：24小時預告期應變不夠

▲觀光署長周永暉認為機師罷工24小時前預告，應變時間不夠。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空機師取得合法罷工權，醞釀春節罷工，引發旅行業不滿，觀光署長周永暉今(25日)表示，24小時罷工預告期應變時間不夠，應該要多一點，罷工變數確實對衝刺國際旅客來台有衝擊，如果真的發生，將啟動備援計畫，把衝擊降低，但仍希望罷工爭議能和平落幕。

爭取薪資調整、外站津貼和停止聘用外籍機師，長榮航空機師醞釀春節罷工，昨長榮勞資協商無果，預計下周三再協商，機師工會今將召開理監事會議，研商春節罷工區間並對外公布。

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由於長榮機師罷工衝擊出國旅遊團，引發旅行業者跳腳，觀光署長周永暉今出席觀光活動受訪表示，長榮航空高階主管和公司很有誠意要化解這次勞資疑義，希望能夠和平落幕，他也利用這機會呼籲，後疫情時代，經濟跟觀光發展，都希望有航空公司的協助。

周永暉表示，觀光署也參與交通部的應變小組，希望這次事件能和平落幕，相關應變措施過去都有相關規定，會按照既定規定來做，希望最後長榮航空罷工事件能夠很快告一段落，希望大家能多點正面鼓勵，公司治理多聽員工意見，有衝突可以利用管道了解，公司經營治理如此，觀光發展也是如此。

針對機師工會預計在罷工前24小時預告，周永暉表示，他認為24小時前預告應變時間不太夠，預告期應該要多一點，但有些勞工權益相關法令有規定需要尊重，延長預告期建議應可納入思考，盼未來調整法規。

周永暉也坦言，罷工變數確實對衝國際旅客人數會有衝擊，因為航空業都有合作機制，機制啟動應該是沒什麼問題，希望國際旅客量不要受影響，希望如果真的發生，將啟動備援計畫把衝擊降低，但仍希望這件事可以落幕，公司治理在開春會希望一切平順，公司如此想，員工應該也是如此想。