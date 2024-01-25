5年前曾支持7天罷工預告期　再推修法？交長：先努力讓罷工不發生

▲長榮航空機師醞釀春節罷工。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空機師醞釀春節罷工，觀光署、旅行業疾呼24小時預告期不及應變，事實上2019年華航機師突襲罷工，衝擊3萬名旅客、取消220航班，當時交通部喊話訂定7天以上罷工預告期，因勞動部不同調，修法未果，當年曾支持罷工7天預告期的交通部長王國材針對是否再爭取修法，王國材僅表示，先努力讓罷工不發生。

2019年時任交通部政務次長、現任交通部長王國材，2019年華航機師罷工後曾支持訂定至少7天以上罷工預告期，當年因勞動部認為工會從申請調解到到正式罷工，會花上數月之久，已有預告罷工的效果，因交通部和勞動部不同調，導致當時7天以上罷工預告期修法未果。

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事隔5年後，王國材再度碰上長榮機師醞釀春節罷工，觀光署、旅行業和學者喊話應修法訂定並延長罷工預告期，如今王國材是否仍支持罷工預告期至少要7天以上，交通部長王國材今受訪表示，先努力讓罷工不發生，勞動部應已了解狀況，尊重該部處理。

▲交通部長王國材。（資料照／記者李姿慧攝）

王國材指出，針對桃園機師工會取得合法罷工權一事，他昨日上午邀集交通部次長林國顯、航政司長韓振華、民航局長何淑萍，研商應變會議，已了解長榮初步應變計畫。但將持續聯繫勞資雙方，在考量旅客權益、員工權益與公司永續經營平衡下，積極協商希望勞資雙方儘速取得共識。

根據國外罷工預告期情況，英國工會在發起罷工前需要提前通知雇主並進行談判，通常罷工預告期為7天；日本罷工預告期在有集體協約情況下，如集體協約有明確規定罷工預告期，將依循協約，若集體協約未訂立或無明確規定罷工預告期，工會需要提前10天通知雇主罷工意圖。義大利罷工預告期在通常情況下為10天。