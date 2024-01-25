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衛福部推春節福利專案！　1/29日起可提前領取慢性處方箋用藥

▲▼衛福部推動「春節期間衛生福利服務專案」。（圖／衛福部提供）

▲衛福部推動「春節期間衛生福利服務專案」。（圖／衛福部提供）

記者江采蓁／綜合報導

農曆春節即將到來，各項衛生與福利服務也不中斷，衛福部就推動「春節期間衛生福利服務專案」共有6個項目，陪伴民眾暖心過好年。其中「完備醫療」部分，針對將於春節假期期間用罄之慢性處方箋，已開放民眾可提前自113年1月29日起領取下個月用藥。

衛福部推動的專案中共分為六項，第一「食品稽查」，衛福部已啟動年節食品稽查及查驗計畫，強化春節應景食品、常見食材之查驗，以維護食品安全，稽查結果可至衛生福利部食品藥物管理署網站查詢；第二，「關懷弱勢」，透過民、警、消、衛福、教育等系統合作，加強落實兒少保護措施，另就遊民、獨居長者，或遭逢急難者、弱勢家庭等，提供關懷及相關社會扶助，主動提供民眾及時及必要協助。

第三「珍重生命」，主動關懷訪視具自殺企圖之高風險個案，並結合生命線、張老師等民間資源，共同守護民眾心理健康；第四「完備醫療」，民眾可透過衛生福利部中央健康保險署網站、全民健保行動快易通／健康存摺APP，或撥打免費諮詢專線（0800-030598／02-4128-678），查詢春節假期期間醫療院所看診時段，針對將於春節假期期間用罄之慢性處方箋，已開放民眾可提前自1月29日起領取下個月用藥。

第五「持續長照」，春節期間各縣市仍持續提供長照服務，包括居家服務、專業服務、喘息服務，及餐飲服務等，有需要的民眾可於春節前撥打1966長照服務專線，預先申請所需服務；第六「周延防疫」，衛福部持續嚴密監測國內外疫情趨勢，強化防疫各項作為，民眾也可自疾管署官網、FB或Line@疾管家獲取最新疫情資訊。

▲▼衛福部推動「春節期間衛生福利服務專案」。（圖／衛福部提供）

▲衛福部推動「春節期間衛生福利服務專案」。（圖／衛福部提供）

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