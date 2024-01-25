春節7天連假要來了！陸海空疏運措施一次看　國道0到5時免收費

▲春節7天連假預估將湧現不少車潮。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

春節7天連假即將從2月8日登場至14日止，交通部今也公布陸海空交通疏運規劃，其中國道春節7天假期每天0到5時免收費，88條國道客運路線也推出平均85折優惠，雙鐵火力全開增開695班次，春節航班也提供19.7萬個座位，離島海運預計疏運24萬人次。

交通部表示，為維護民眾返鄉、出遊安全及需要，除已要求各疏運單位連假前應落實相關運具設備檢查外，各單位於連假期間也將停止工程施作，每日派員巡檢，維護疏運交通安全。目前也已請各單位檢視疏運能量，並因應氣象變化，機動調整相關疏導管制措施；各重要交通節點係有加強實施相關交通管制措施。

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今年春節連假陸海空交通疏運規劃：

一、國道部分：

(一)循例辦理匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於連假期間，每日0至5時全線暫停收費等措施。

(二)為減輕尖峰時間民眾於國道壅塞情形，建議出發上國道時間如下：

1、西部國道

(1)於初一~初三南向民眾：建議早上6時前或中午12時以後出發。

(2)於初三~初五北返民眾：建議在南部地區民眾於9時前出發、在中部地區於12時前出發。

2、國道5號

(1)於初一~初三南向民眾：建議早上5時前或下午5時以後出發。

(2)於初三~初五北返民眾：建議早上9時前出發。

▲國道春節疏運措施。（圖／交通部）

二、省道重點部分：

(一)在台9線蘇花路廊蘇澳、蘇花改、崇德等路段實施大客車優先措施，並時段性管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行。

(二)台61線西濱快速公路封閉竹北新港三街一段與西濱路一段路口、以及封閉台68線南寮端西向南下出口匝道、並封閉西濱交流道北上入口匝道及竹南路段6處平面路口，提升西濱快速公路行車效率。

▲省道春節疏運措施。（圖／交通部）

三、大眾運輸部分：

(一)為鼓勵民眾搭乘國道客運，連假期間提供國道客運票價及轉乘優惠，包括88條國道客運路線享平日優惠或原票價85折、以及10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費；另搭乘國道客運前往東部再加碼票價，指定日期4人同行1人免費，返程再抵200元或租車優惠。





▲國道客運和公共運輸等春節優惠措施。（圖／交通部）

(二)高鐵部分：共加開461班次列車，包括南下246班、北上215班，總計10天提供1,875班次。

(三)台鐵部分：疏運期間全線加開各級列車總計234列次，包括西線98列次、東線122列次、南迴線14列次，並加開東線實名制列車、紅眼列車、縣府返鄉(工)專車、西線半直達對號列車，以及區間快車等。

(四)航空部分：疏運期間共計提供2316架次、19萬7826座位，其中離島管制航線計1988架次，18萬4046座位，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客。

(五)海運部分：疏運期間台灣本島與離島間8條航線，規劃1182航次，提供24萬0789人次運能；另金馬小三通於疏運期間提供5萬0284人次運能。