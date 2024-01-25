埔里春季「福運龍來」親子文化活動將登場　提前感受過年氛圍

▲埔里鎮公所周末起舉辦2024年春季「福運龍來」親子文化活動。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為讓民眾體驗台灣喜慶年俗文化和歡樂氣氛，埔里鎮公所將「逐燈祭」活動注入新特色，於1月27日（六）在埔里花卉物流中心舉辦2024年春季「福運龍來」親子文化活動，結合紙藝、年俗、食農、環保、手作等主題，希望吸引遊客，行銷在地農特產品、促進消費、提升觀光能見度。

鎮公所指出，本次活動也將邀請在地知名藝術家的春聯現場揮毫，安排「噗哩紅包袋」絹印、「噗哩門神」彩繪、年貨大趕集、古童玩闖關、懷舊柑仔店，還有「龍飽安康」香菇食農香菇料理現場品嚐等，並有一整天充滿在地藝文團體表演，讓民眾提早感受過年的熱鬧氛圍和喜氣。

除了動態年俗活動，埔里鎮公所與國立台灣工藝研究發展中心也自即日起，在相同地點共同舉辦靜態的2024埔里紙藝展；鎮長廖志城表示，埔里因地理條件與歷史因素⽽形成紙產業聚落，成為台灣造紙重鎮，此次展覽希望讓國人前來了解埔里紙藝文化、紙的多元創作發展，將展至3月10日止。

在展覽期間，埔里圖書館更邀請埔里在地手抄紙產業的廣興紙寮，分別在1月20日、2月24日、3月2日上午10點到12點，推出一系列體驗活動，相關報名訊息可注意埔里鎮立圖書館粉絲專頁。