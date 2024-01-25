啃老5年！爸每月只給6000　他怨「太少」：養不起為什麼要生我

▲原PO認為父母生了他就應該要負責養他。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

對於未成年的孩子，父母應該負起養育責任，但若孩子已成年，要給多少幫助才合理呢？成年人若是過於依賴或濫用父母的財務支持，恐會變成所謂的「啃老族」。一名網友近日就發文抱怨，表示自己在家啃老5年了，家裡給他的零用錢越來越少，今年甚至剩下每個月6000元，讓他憤怒直呼「養不起為什麼要生我！」貼文一出馬上引起熱議。

該名網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，他已經在家啃老5年了，父親每年都會減少他的零用錢，今年縮減到每月只剩6000元，讓他不禁抱怨「你們知道一個月只有6000是什麼概念嗎？一天最高只能花200你敢信？我吃一次吃到飽就超過200了，想到我只有6000可以花，真是悲從中來」。

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原PO認為，父母親生下他就應該要負責養他，如今縮減他的零用錢，讓他完全不能接受，直言「怎麼活…養不起為什麼要生我，把我塞回去重新投胎，萬一含著金湯匙出生都比現在好過」。原PO也坦言自己偷偷哭了好幾次，「希望有人可以安慰我，讓我知道這世界還有人愛我」。

貼文一出，引起網友熱烈討論，目前已有780則留言，許多網友紛紛開酸「該哭的是你爸爸」、「6000我都還覺得太多，你爸真是好人」、「我18歲出社會就不靠父母了，反而賺的錢都是拿回家，啃老族我還真是做不到」、「沒人會愛你這種啃老的，祝福你下個月開始只有2000零用錢」、「真羨慕，我爸都不給我零用錢，高中就開始打工給父母」。

不過也有網友質疑是創作文，表示「這編劇不行，我給0分」、「為什麼最近都是些亂七八糟的劇情文」、「好啦！下去領五百」、「這麼有自信怎麼用匿名」。

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