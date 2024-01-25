宣布老婆懷孕！他見「主管嗨爆」怪怪的　過來人曝真相：逃不掉了

▲原PO宣布老婆懷孕的喜事，結果主管的誇張反應讓他相當不解。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

對於一個家庭來說，懷孕是一件值得慶祝的大喜事，不過一名男網友表示，近日他在公司分享老婆懷孕的好消息，同事們紛紛向他祝賀，主管得知後更是開心不已，反應甚至比其他同事還要大，這讓原PO相當疑惑，覺得有點「怪怪的」，很好奇主管如此開心的原因。貼文一出引起熱議，也有過來人說出主管的真正想法。

這名網友在PTT以「主管知道我生小孩，特別的開心...？」為題發文，表示日前他上班與同事聊天時，透露老婆已懷孕的好消息，獲得許多同事祝賀，結果主管得知後似乎特別開心，「主管反應比其他同事還要大，還要誇張，簡直比我還要開心」，誇張的反應讓原PO一頭霧水，好奇詢問「令我感到怪怪的，毛毛的，不知道在開心什麼？」

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貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少網友打趣回覆「你是不是加班時間比主管還長？」「告訴你一個事實，SOD都是真的」、「回去記得驗小孩DNA」、「你的上司是不是中午都有出去吃飯？」「問他要不要當孩子的乾爹」。

但也有過來人點出原因，表示主管更開心的關鍵原因，就是你跑不掉了，「單純開心而已啦，想那麼多幹嘛，通常有小孩比較不會離職」、「哈哈！這隻逃不掉了」、「買房跟生小孩最為感到開心的就是公司」、「跑不了了，乖乖做到退休」、「不怕你辭職啊，儘量操了」。

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