逼媳婦「年終獎金吐一半」孝敬她！婆婆怒：兒子都變妳的人了

▲一名婆婆要求媳婦拿一半年終當孝親費。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

文／CTWANT

農曆新年即將到來，通常年前公司都會發放年終獎金，慰勞員工一年來的辛苦。就有一名婆婆抱怨表示，只是叫媳婦把年終獎金拿一半來孝敬她，但不知道為什麼每個人都罵她，讓她覺得很困惑、忿忿不平。

原PO在《毒姑九賤婆媳討論區》發文指出，養了這麼多年才把兒子養大，結果一結婚馬上變成他老婆的人，「我只是叫媳婦把年終獎金分一半來孝敬我，卻被大家狂罵，自己到底錯在哪？」

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貼文一出慘遭2000多名網友留言狂罵：「沒養過人家就不要貪人家的錢啦，該孝順妳的是兒子，不是沒血緣關係的媳婦」、「怎麼不說人家養大女兒，就被你兒子拐走，幫他生小孩」、「孝道外包的問題一律罵」、「她是妳的媳婦，但妳別忘了她也是別人的女兒」。

有網友直言，「妳對，我支持妳，媳婦本來就要給妳，所以妳的財產也要分媳婦，兒子獎金也要一半孝敬岳父母。」

也有人反問，「所以妳生兒子是為了能控制他所有的一切嗎？他大了，妳就要學會放手，找點事情做吧，不要整天過著掛念兒子的日子。」

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