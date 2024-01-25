長榮機師釀罷工　交通部要求資方：擬具因應對策提報民航局

▲桃園市機師職業工會合法取得罷工權，交通部、長榮航空與機師工會開會協商。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者陳家祥／台北報導

長榮航空機師工會22日取得罷工權，資方24日與機師工會協商未果，雙方僅攜回方案研擬，訂於一周後、31日再次召開協商會議。對此，交通部次長陳彥伯25日在院會後記者會表示，已要求長榮公司針對罷工什麼時候開始、罷工時間多久或多少人參與等，擬具對策，並透過簡訊、APP或電話，即時通知每個受影響的旅客。陳強調，不管是交通部、行政院，一貫的立場就是務必以民眾的權益為最大保障。

有關機師工會跟長榮公司勞資的協商，交通部次長陳彥伯說，昨天了解有初步達成幾項共識，但還是有一些沒達成共識的部分，「這部分交通部跟民航局都是一樣的立場，都希望雙方能持續保持彈性，繼續尋求相關共識」，以最大的誠意化解相關歧見，避免因為罷工影響旅客的相關權益。這不管是交通部、行政院，一貫的立場就是務必以民眾的權利為最大保障。

陳彥伯指出，因為現在目前還在相互協商的過程中，交通部也了解到勞資雙方會1月31日會繼續做相關協商，過程中交通部、民航局也都呼籲雙方能提出最大誠意尋求相關方案，在協商時盡可能達成共識。

陳彥伯指出，在此之前，交通部或民航局也要求長榮公司，相關罷工什麼時候開始、罷工時間多久或多少人參與等，都有很多不同的情境，「在不同情境下，民航局已經要求長榮公司擬具具體方案與因應對策，相關對策要提報民航局，民航局在接獲後，如果有必要時第一時間會跟大家說明」。

陳彥伯強調，罷工對旅客來講就是不確定因素，所以在這期間民航局也要求長榮公司，在官方網站上要揭示相關已經確定的有關維護民眾權益的方案，包括如何退費、相關問題諮詢聯繫等，都在網站上公布。

另外，陳彥伯也說，會要求長榮公司要隨著雙方的談判過程即時更新相關資訊，務必要讓第一手正確的資訊讓旅客了解，需長榮公司透過簡訊、APP或電話，都能夠即時通知到每個受影響的旅客，讓受影響旅客受到衝擊時有受到關懷，以及了解如何應處。陳強調，交通部、民航局持續在努力。