高鐵春節再加開8列車！1／27開賣　6時段北中區間車自由座放大8節

▲高鐵春節加開第二波加班車。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

春節7天連假將至，高鐵熱門時段較客滿，台灣高鐵今(25日)宣布加開第二波加班車，預計再增開8班次，1月27日開賣車票。高鐵也針對春節疏運6時段南港到台中區間列車擴大自由座運能，加大為8節自由座車廂。



高鐵公司自2月6日至2月15日規劃10天春節疏運，由於旅客訂位踴躍，經檢視運能調度情形後，決定再加開8班次，包括南下5班、北上3班列車，加強服務旅客返鄉團圓及年節出遊之需求。



因應春節疏運，高鐵連加開2波加班車，台灣高鐵表示，春節疏運期間共加開461班次列車，包括南下246班、北上215班，10天疏運期共提供1875班次列車。

台灣高鐵表示，春節疏運期間特別擴大自由座運能，假期前的南下2月7日13至19時、2月8日小年夜8至17時、2月9日除夕9至15時，以及北上2月12日初三13至20時、2月13日初四和收假日2月14日的8至20時，上述時段行駛南港至台中間之區間列車，均配置8節自由座車廂。

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春節疏運期間，高鐵也將持續在官網即時更新「車站人潮資訊」燈號，若該站已啟動自由座人潮管制時，則會顯示黃燈或紅燈，並於企業網站首頁頂端同步顯示。黃燈預估排隊等候時間將超過30分鐘，紅燈則預估等候時間會超過60分鐘以上。當某站出現黃/紅燈時，旅客也可同步透過手機「T-EX行動購票」App接收車站人潮管制資訊，提醒旅客避開尖峰時間。