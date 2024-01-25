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嘉義市2親子飯店獲選最美飯店　黃敏惠感謝打破框架、展現設計

▲▼ 最美飯店票選 嘉義市飯店蟬聯4連霸 黃敏惠市長感謝產業嘉義隊打破框架、展現設計能量 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼  嘉義市新悦飯店蟬聯最美飯店票選4連霸 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由易遊網舉辦，獲譽飯店界奧斯卡獎的「台灣最美飯店」票選活動，嘉義市新悦花園酒店及天成文旅的「繪日之丘」在全台近200家知名飯店激烈角逐中突破重圍，榮獲2023第六屆「台灣最美飯店」殊榮。新悦花園酒店四連霸「最美飯店」，今年更勇奪最美親子飯店及最美房間雙料獎項；繪日之丘亦是4度榮獲最美飯店殊榮。市長黃敏惠23日於市務會議表揚，感謝業者一起挺過疫情，逆勢成長，現在嘉義市常常一房難求，共同繁盛嘉義市觀光產業。

▲▼ 最美飯店票選 嘉義市飯店蟬聯4連霸 黃敏惠市長感謝產業嘉義隊打破框架、展現設計能量 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市新悦飯店蟬聯最美飯店票選4連霸 黃敏惠市長感謝業者打破框架、展現設計能量 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，過去三年的疫情對旅宿業的影響與衝擊尤深，感謝旅宿業者在疫情期間不斷思考，運用現代數位科技轉型突圍，並以設計力再次帶動旅宿業發展，讓嘉義的美站上世界舞台。

黃敏惠提及，嘉義市雖無大山大水，卻有剛剛好的城市尺度，也勇於打破框架、展現設計能量，每每她前往外縣市時，總能聽到來自外地民眾對嘉義市之美的讚嘆，台灣設計展、國際管樂節等，無一不讓外地旅遊客驚豔，尤其日前報導根據觀光署統計，蘭潭風景區已成為嘉義市的旅遊新熱點。「嘉義市不缺少美，缺少發現」，嘉義市不僅有美食、美景，現在更有最美飯店相伴，期勉市府團隊未來持續發掘民間力量，與民間攜手共同寫歷史，作伙拚未來。

▲▼ 最美飯店票選 嘉義市飯店蟬聯4連霸 黃敏惠市長感謝產業嘉義隊打破框架、展現設計能量 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義市新悦飯店親子房 充滿童趣。（圖／嘉義市政府提供）

市長黃敏惠讚賞2家獲選親子飯店業者各具特色，才能在眾多對手中脫穎而出，其中「新悦花園酒店」特別規劃熊家族親子主題房，以樹屋結合戶外露營為設計理念，有造型溜滑梯、小球池、小帳蓬、積木等遊樂規劃，為孩童打造歡樂無比的住宿空間。更在去年底取得GTS(綠色旅行標章)二星標章認證，加入全球綠色永續旅遊的行列，以行動力告訴旅客，新悦不只是親子及家庭友善飯店，更要以永續旅遊標準理念來經營飯店。

▲▼ 最美飯店票選 嘉義市飯店蟬聯4連霸 黃敏惠市長感謝產業嘉義隊打破框架、展現設計能量 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 天成飯店集團旗下品牌「天成文旅」 繪日之丘極具設計美感。（圖／嘉義市政府提供）

「繪日之丘」為天成飯店集團旗下品牌「天成文旅」，注重在地文化特色打造客製化專業飯店為核心，以服務傳遞溫暖、舒適。飯店以白色幾何堆疊的外觀，闡述出簡約的設計風格，使旅客踏入飯店，便能感受到每一處、每一物，猶如家的場景盡收眼底。

▲▼ 最美飯店票選 嘉義市飯店蟬聯4連霸 黃敏惠市長感謝產業嘉義隊打破框架、展現設計能量 。（圖／嘉義市政府提供）

近年來嘉義市飯店、民宿的質跟量也不斷提升，依交通部觀光署統計資料，2023年嘉義市住宿人數一舉突破210萬人，再創歷史新高。這樣的好成績也讓中央看到了，在交通部觀光署1月19日公布的「112年考核地方政府辦理旅宿業管理輔導績效」考評成績，嘉義市獲得「特優」評比，也是繼111年考評後，連續兩年蟬聯特優評比。

▲▼ 最美飯店票選 嘉義市飯店蟬聯4連霸 黃敏惠市長感謝產業嘉義隊打破框架、展現設計能量 。（圖／嘉義市政府提供）


觀光新聞處張婉芬處長表示，此次票選共分5大類別，分別為：「最美渡假飯店」、「最美都會飯店」、「最美親子飯店」、「最美設計旅宿」、「最美房間」，為期12天的票選活動計有30萬網友投票以及26位達人加權評分，票選出5大類別共計25家飯店獲得2023第六屆「台灣最美飯店」殊榮。其中新悦花園酒店自2020年起連續四年蟬聯，今年更一舉獲得最美親子飯店及最美房間雙料獎項。而繪日之丘也在六屆最美飯店票選中，獲選四次最美飯店殊榮。

 
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