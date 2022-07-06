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國旅1300補助將上路！嘉義飯店推0元入住還包吃　望止拋售潮　

▲▼ 嘉義市鬧區中山路多店鋪出租。（圖／記者翁伊森攝）

▲受疫情影響，嘉義市鬧區中山路多店鋪出租。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

只見疫情逐漸趨緩，旅遊警戒降低層級，國內旅遊補助也針對團體及自由行給予補助，正當看似經濟準備復甦的下半年即將到來，嘉義縣市紛傳各大飯店拋售風波，1300元的補助能否止血、讓拋售風潮煞車，業者坦言相當有限。

▲▼ 嘉義飯店推0元入住優惠。（圖／記者翁伊森翻攝）

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嘉義市尊皇飯店推0元入住。（圖／記者翁伊森攝）

從疫情開始至今年上半年，嘉義市中山路鬧區店面出租招牌大小店面超過10餘處，幾個月前的新榮路皇爵飯店更開出三億元出售，嘉義縣也傳郊區高檔渡假飯店開價三億準備出場，嘉義市更有飯店四億元拋售探水溫。

▲▼ 嘉義飯店推0元入住優惠。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市樂意渡假酒店推0元入住還送方塊酥。（圖／記者翁伊森攝）

而搭配這波旅遊補助也有業者下殺0元，不僅送早餐更送方塊酥、火雞肉飯，等於一泊二食的促銷，準備大刀闊斧迎接這一波1300元的旅遊補助，希望一次性將額度吃好吃滿。但卻也有業者穩住價格，扣除了補助價格，仍舊希望以既有的服務品質來提升自身房價，不讓補助款下殺打壞市場行情。

嘉義市香湖大飯店、樂意皇家度假酒店及尊皇大飯店，不約而同在七月初推出7/15當天後可享0元入住，位於玉山路的樂意度假酒店不僅推0元入住還送方塊酥。

▲▼ 嘉義市飯店國旅補助優惠。（圖／記者翁伊森翻攝）

位於嘉義文化觀光夜市的蘭桂坊配合市府桌遊大富翁，專案名稱：旅遊大富翁 親子住房專案，限定官網訂房優惠，贈送”嘉義實境桌遊”大富翁禮盒一盒(價值NT$688)，內含聖保羅Q餅、樂檸漢堡等免費兌換券及眾多知名店家優惠券，已也有機會再抽到嘉義其他飯店住宿卷，再一次停留嘉義。

▲▼ 嘉義市飯店國旅優惠。（圖／記者翁伊森翻攝）

而新悦花園酒店推出國旅優惠，尤其軍警消專案折抵補助後，兩人成行含早餐，每人只要700元，有機會入住親子感十足的親子飯店。

▲▼ 嘉義市飯店國旅補助優惠。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義市飯店國旅優惠。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉楠風華酒店，指定房型五五折，平日入住三天兩夜，每位不到一千塊 ，含第一天早餐，雅緻雙人房 只要支付 1890，豪華家庭房 只要支付2770。

▲▼ 嘉義市飯店國旅補助優惠。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義天成飯店搭配國旅會有機會享受每人650元入住優惠。（圖／記者翁伊森翻攝）

大雅路上天成文旅7月15日後入住還可搭配新一波國旅補助，打滿三劑疫苗住宿一晚最高補助1,300元，專案換算下來平日二人同行每人650元即可入住。(詳細國旅補助須依觀光局規定並申請方可適用)

▲▼ 嘉義市飯店國旅補助優惠。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉義耐斯王子大飯店推1325元入住優惠。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市唯一五星飯店耐斯王子大飯店則推出四人同行，每人1325元，就可以入住精緻客房及享受種類多元的飯店擺會早餐。

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