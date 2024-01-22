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常態化「文化幣」2天破46萬人領！加碼推看表演「5折自由座」

▲▼文化成年禮金「文化幣」首度常態化發放。（圖／文化部）

▲文化成年禮金「文化幣」首度常態化發放後，短短2天已有46萬青年領用。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

常態化16-22歲「文化成年禮金」在20日正式開放領用，短短2天已有超過46萬青年完成領取，領取率破3成！文化部今（22）日加碼宣布優惠，表演藝術除了原先限量的「青年席位」享有指定席位5折或5折以下，將加碼推出「5折自由座」，開放青年自由選位，無論價高、價低「通通5折」；同時每張票券折抵100點，再送100點，最高可送到1200點。

▲▼文化部加碼推出「青年席位5折自由座」，讓青年朋友可任選票區、不限張數，以5折票價進劇場欣賞各類節目。（圖／文化部）

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▲文化部加碼推出「青年席位5折自由座」，讓青年朋友可任選票區、不限張數，以5折票價進劇場欣賞各類節目。（圖／文化部）

文化部去年6月開放使用的「18-21歲文化成年禮金」可持續使用至今年6月30日，截至目前領取人數超過80萬，消費金額逾6.7億元，領用率超過8成。如今首度常態化的成年禮金，擴大發放至16-22歲，也正開放領用中，可使用至今年12月31日。

文化部從數據分析發現，青年對於1200點的成年禮金，有「慢慢用以找出最佳組合方案」的趨勢，為了讓青年可用最優惠組合，享受更多藝文體驗，也推出各項加碼優惠，包含獨立書店「2點送1點」、國片揪團「購滿350點加送100點」、消費滿200點再抽文化幣、邀請新朋友送文化幣等，並持續規劃進化版。

▲▼首度常態化的「文化幣成年禮金」在寒假第一天發放，三大電子支付再加碼送點數、吃霜淇淋，文化部也公布大人可以加碼贊助。（圖／記者林育綾攝）

▲青年對於1200點的成年禮金，有「慢慢用、找出最佳組合方案」的趨勢。（圖／記者林育綾攝）

其中最有感的「表演藝術青年席位」，去年在與國家表演藝術中心、各縣市場館和團隊合作下，共有900多檔節目推出「青年席位」，超過5萬張表演藝術票券以文化幣進行消費。今年起，除了享5折或以5折下的限量指定席青年席位外，更擴大規模，推出不限票區、數量的「5折自由座」。

例如，3月7日～10日即將於國家戲劇院演出的2024TIFA 雲門舞集《毛月亮》，除了推出原價1600元、指定席位限量40席的「300元青年席位」外，將增加「青年席位5折自由座」，青年朋友可任選票區、不限張數，以5折票價入手自己喜歡的位置。

▲▼文化部加碼推出「青年席位5折自由座」，讓青年朋友可任選票區、不限張數，以5折票價進劇場欣賞各類節目。（圖／文化部）

▲文化幣「青年席位5折自由座」購買方式，點圖可放大。（圖／文化部）

此外，經觀察消費抵用情形發現，「青年席位」以音樂劇、舞台劇最為搶手。因此特別推出青年席位專場，首先公布5月18日將於高雄正港小劇場演出的「唱歌集音樂劇場」《以為是BL結果是BFF》青春校園音樂劇，原價1200元、800元，「青年席位」優惠價只要300元、200元。

其他如國家兩廳院2024 TIFA臺灣國際藝術節、臺中國家歌劇院2024 NTT Arts NOVA藝想春天、1月至7月笑太夫漫才集團《好了啦！達康！》第八季全台巡演、3月29日至4月12日C MUSICAL於水源劇場演出首爾大學路最受歡迎的音樂劇《Let Me Fly》，都將陸續開賣。

▲▼文化成年禮金「文化幣」首度常態化發放。（圖／文化部）

▲文化成年禮金「文化幣」常態化發放，陸續推出各種加碼優惠。（圖／文化部）

文化部特別提醒，文化幣邀請碼優惠上周上線後，獲得超過4萬人響應分享優惠碼；但從數據分析，有許多青年邀請的朋友是去年已經領過文化幣的人，或只邀請1人領取文化幣。提醒大家，新朋友必須是「去年及今年都還沒領過文化幣的人」，且首次須邀請「2名新朋友」成功領取文化幣，才可獲贈「30點文化幣」，之後每成功邀請1名新朋友，可以再獲得10點，回饋無上限。

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