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全台首場！綠能農業示範場花蓮亮相　符合農發條例及能源政策

▲▼花蓮縣長徐榛蔚出席啟用發布會，見證農業結合綠能，引領花蓮縣農業新型態。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣長徐榛蔚出席啟用發布會，見證農業結合綠能，引領花蓮縣農業新型態。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

齊威能源所轉投資的子公司賓威能源專為持有新型態營運的「溫室及植物環控栽培設施附屬綠能設施」之項目，讓光電科技業者、農民、地主在互利互惠的營運模式下，達到多方多贏的一種新的經營模式。花蓮縣長徐榛蔚24日出席啟用發布會，見證農業結合綠能，引領花蓮縣農業新型態的重要里程碑。

縣長徐榛蔚表示，在極端氣候的影響下，對於農友辛勞耕種的農作物是相當大的挑戰，而應用溫室及綠能減少成本、提高產值，以保障農友生活是如今政府努力的方向，感謝齊威能源在花蓮縣投資，讓綠色農業成為花蓮新亮點。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚出席啟用發布會，見證農業結合綠能，引領花蓮縣農業新型態。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

溫室以預鑄式方型基樁做點狀式建構，並以鋼構銜接可強化抗風、抗震的強度，強固性為全台之冠。

啟用發布會為732.6kWp與保證責任花蓮縣綠電農業生產合作社共同合作的示範案場，主辦單位賓威能源有限公司則在活動進行間宣布「花蓮吉安光英段溫室及植物環控栽培設施-附屬綠能設施」的設施相關內容，同時表明這項綠能設施提供了解決農村問題的可能性，包括農地休耕、農村老化及青年不願返鄉從事農業等。此外，溫室內部的環境能保持植物的產量，同時有效預防病蟲害，提升有機農產品品質，並提供良好的工作環境。發佈會也說明了有機農業研究中心的重要性，並提出開發農業專區的計畫，期望能有效造福農民，吸引青年留鄉參與有機農業發展，解決小農經濟困境的策略，著重於農業永續發展。

花蓮吉安光英段溫室及植物環控栽培設施-附屬綠能設施，賓威能源有限公司依據花蓮地震頻繁為考量因素，建構方式以預鑄式方型基樁做點狀式建構，並以鋼構銜接可強化抗風、抗震的強度，溫室的強固性為全台之冠。

合作之農民可以自己建置溫室或租賃後進行栽種，朝多樣化發展；也朝向與政府機關、地區農會以及農試所一起合作推動有機農業專區，促進特色產品的發展。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚出席啟用發布會，見證農業結合綠能，引領花蓮縣農業新型態。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

應用溫室及綠能減少成本、提高產值，保障農友生活。

齊威能源副總經理也是賓威的負責人洪國在表示，「在光英段的合作模式中，由賓威能源有限公司建置，保證責任花蓮縣綠電農業生產合作社負責種植。目前光英段溫室共規畫五個種植區域，各個區域依日照的不同種植各種適合現場光照的各種作物，全日照區目前種植木瓜、水果玉米及雞腳莿等，半日照區種植萵苣、蘿蔓、百香果、秀香辣椒、小番茄等，離地栽培區種植草莓，遮蔽區種植紅薑黃，種植的物種可以是多樣化的栽種蔬果、中草藥、高經濟作物及生技產品，這也能促進有機產品銷售與市民參與棚下栽培。」

總經理蔡年芳表示，花蓮吉安光英段溫室及植物環控栽培設施-附屬綠能設施不僅符合農業發展條例，也配合國家能源政策，在花蓮縣吉安鄉設置小規模示範場域。希望以此經驗推廣至其他地區。目前我們在美國南加州也與四個城市的市長洽談過綠能的相關合作計畫。
 

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首場綠能農業示範農場農發條例能源政策

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