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剛「嚴正聲明」切割行騙前手　名律師入主ACE交易所涉洗錢羈押禁見

▲▼警方在王晨桓家中搜出4700萬現金，在王晨桓女友家查扣價值1800萬的麥拉倫跑車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲調查局台北市調查處與新北市警局刑警大隊聯手在王晨桓住處與辦公室，共搜出4700萬元現金。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者黃哲民／台北報導

自稱全台首家合法虛擬貨幣交易平台「ACE王牌交易所」，爆發創辦人潘奕彰涉勾結詐欺慣犯林耿宏，將毫無價值的「MOCT(魔券幣)」吹捧成穩賺不賠的明日之星，藉此詐騙投資人約台幣6億元暴利，潘、林等7嫌本月（1月）初到案均被羈押禁見，檢警調昨（23日）再搜索約談兼任ACE交易所負責人的建業法律事務所所長王晨桓等5嫌，訊後均聲押禁見，王男與謝姓女子、林姓女子今晚被裁定羈押禁見，另2嫌漏夜訊問中。

裁定理由指出，王晨桓涉犯洗錢罪嫌，與林耿宏彼此知悉對方犯罪事實、具有共犯關係，到案後辯詞也有迴護林男情形，存有相互配合不實陳述的動機與可能，本案雖非重罪，但洗錢金額不低，若判決有罪確定、重刑可期，且有沒收犯罪所得的責任，足認王男有逃亡與勾串共犯之虞，考量案情仍在偵查初期，案情晦暗危險性仍高，因此裁定王男羈押禁見。

▲▼知名律師王晨桓涉ACE王牌交易所詐騙案遭聲押。（圖／翻攝建業法律事務所網站）

▲知名律師王晨桓涉ACE王牌交易所詐騙案，被聲押禁見獲准。（圖／翻攝建業法律事務所網站）

王晨桓是台大法學碩士，曾任台大法律系助教，也是斐陶斐榮譽會員，去年（2023年）9月接任ACE王牌交易所總裁，去年底以100%持股登記為公司負責人，本月初潘男等人到案被羈押禁見後，王男具名在交易所官網發表「嚴正聲明」，強調潘男已非經營團隊成員，交易所謹守法令規範，「對於違法行為，亦盼毋枉毋蹤，嚴予制裁」。

不料言猶在耳，本身是執業律師的王晨桓，就因入主ACE交易所後涉犯詐欺、洗錢等罪嫌，昨被檢方指揮警調拘提到案，住處和辦公室還被搜出4700萬元現金，在屋內擺放得到處都是，王男推稱這些錢用於個人置產，但專案小組從銷贓用的虛幣帳號溯源，早已鎖定王男涉案，研判王男被搜出的鉅款，是他涉嫌洗錢的抽佣與來不及匯出去的本金。

▲▼警方在王晨桓家中搜出4700萬現金，在王晨桓女友家查扣價值1800萬的麥拉倫跑車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲調查局台北市調查處與新北市警局刑警大隊聯手在王晨桓住處與辦公室，共搜出4700萬元現金。（圖／記者陳以昇翻攝）

建業法律事務所是50年歷史的知名老牌事務所，旗下律師40多人，在王晨桓因本案被拘提後，建業今發表聲明劃清界線，指王男「個人對外投資事務」與建業事務所無關，並免除王男的事務所所長職務。

本案源於潘奕彰（39歲）從2020年間，涉勾結林耿宏（50歲）吹噓林男自創的「MOCT(魔券幣)」，宣稱1顆價值相當於台幣30元，可在ACE平台公開買賣，未來會在國外其他知名交易所上架、增值潛力可觀，藉由業務員四處攬客，並透過IG等網路社群打廣告，儼然形成一股熱潮。

▲▼ACE王牌交易所創辦人潘奕彰涉虛擬貨幣MOCT(魔券幣)詐騙案遭聲押禁見。（圖／翻攝潘奕彰臉書）

▲ACE王牌交易所創辦人潘奕彰涉虛擬貨幣MOCT(魔券幣)詐騙案被羈押禁見。（圖／翻攝潘奕彰臉書）

「ACE王牌交易所」於2018年在台灣註冊成立，規模號稱國內前3大，自稱全台第1家合法虛擬貨幣交易平台，不少投資人以為ACE交易所取得金管會掛保證，創辦人潘男更頻頻受訪闖出名號。但檢警調查出，國內至今尚未立法管制虛擬貨幣交易、也無主管機關，ACE交易所其實是在2021年，自行向金管會遞交洗錢防制法令遵循聲明而已。

但許多投資人仍相信ACE交易所名氣，又被潘男等人的傳銷話術所騙，以為「MOCT(魔券幣)」會成為如同比特幣那樣的明日之星，花大錢追買不久卻驚覺，「MOCT(魔券幣)」的幣價直直落，最後甚至無法流通變現，淪為幣圈俗稱的「垃圾幣」、「空氣幣」，致富夢碎。

▲▼警方在王晨桓家中搜出4700萬現金，在王晨桓女友家查扣價值1800萬的麥拉倫跑車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲專案小組警方在王晨桓的共犯住家，查扣價值1800萬的麥拉倫跑車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

受害人不堪慘賠，去年（2023年）分別向新北市警局刑警大隊、調查局台北市調查處報案求助，警調報請台北地檢署主任檢察官曾揚嶺、檢察官陳玟瑾指揮偵辦，今年（2024年）1月3日兵分15路搜索ACE王牌交易所等地點，拘提14名被告到案，在林耿宏位於北市內湖區住處搜出現金1億多元，加上各類虛擬貨幣，扣得總金額約2.2億元。

專案小組查出，曾跟林耿宏另案以自創的虛擬幣IBCoine坑殺投資人2億餘元的「千蕎團隊」首腦林若蕎，在本案也插一腳，估算潘男等人3年間藉由推銷「MOCT(魔券幣)」行騙，涉海削投資人5、6億元。潘男、林男與林女共7名主嫌訊後均被聲押禁見獲准。

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