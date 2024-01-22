誆交易泰達幣騙850萬鉅款！他拒交錢遭關鐵門拘禁　警攻堅救人

記者張君豪／台北報導

18日下午2時許，北市忠孝東路3段知名高檔鐘錶店「玩錶舍」發生一起虛擬貨幣交易糾紛衍生的拘禁刑案，賴姓虛擬幣職員當時身上帶著850萬元現金到該錶店要與馮男（35歲）兌換等值泰達幣、卻遭到對方藉口「已經打幣、要把錢留下」詐騙手段要對方付錢，雙方在錶店內發生爭執，馮男等在場5人要求店家把鐵門拉下「不然你也有事」，店家被迫配合關門導致被害人被拘禁在店內。



▲大安警方攻堅破門逮捕設局騙幣商850萬元的馮姓主嫌及涉案成員共5人。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

但賴男的老闆劉男發現職員持大批現金購買泰達幣失聯後，立即報警求助，轄區大安警方出動約10名警員到場救人，順利救出遭挾持職員，並追回850萬元現款，但談判破門救人過程中有3名犯嫌逃逸。

警方調閱監視器展開追查，發現其餘3人躲到忠孝東路3段某商旅，警方再度到旅館搜索並逮捕涉案3名共犯，其中一人還有通緝身犯，警方並在旅館內查獲大批毒品，包含第二級毒品大麻菸6根、第三級愷他命100多公克、毒品咖啡包 49 包，並查扣作案手機7支，虛擬幣冷錢包2個，識別證、空白發票、公司章等犯罪工具，警訊後暫依詐欺、傷害及妨害自由等罪嫌將馮姓主嫌等5人移送台北地檢署偵辦，挾持過程中賴男因不配合交出身上鉅款，遭對方圍毆打傷，所幸傷勢並無大礙。

大安分局指出，本案是典型以假交易設局，誘騙幣商攜帶鉅額現金後以話術騙款的典型案例，詐團常利用各類廣告訊息誘拐被害人，造成當事人巨大財損、警方提醒醒民眾切勿聽信網路標榜來路不明之信息，避免落入詐騙陷阱，也將持續加強打擊犯罪，以守護人民生命身體財產安全，維護社會治安。

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