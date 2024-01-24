借出銀行帳戶害慘16人　衰男被判關5個月還要賠500萬

記者黃翊婷／綜合報導

李姓男子將自己的銀行帳戶存摺、提款卡及密碼交給詐騙集團使用，導致16人受騙，遭詐金額超過1000萬元，其中薛姓女受害者一共損失500萬元。雖然李男辯稱不知情，但刑事部分還是被橋頭地院法官依法判處有期徒刑5個月，併科罰金6萬元；民事部分，他還要賠償薛女500萬元。

▲李男將自己的銀行帳戶資料提供給詐騙集團使用。（示意圖／記者周宸亘攝，非本案當事人。）

判決書中記載，詐騙集團成員獲得李男提供的銀行帳戶資料之後，從2021年9月至同年12月間，以投資計畫等手法騙取受害者信任，成功誘導16人匯款，不法所得高達超過1000萬元；受害者們匯款之後才警覺有異，急忙向警方報案。

李男到案之後坦承將銀行帳戶交給他人使用，但矢口否認幫助詐欺，他將銀行資料交給一名暱稱「阿樂」的男子，對方自稱在融資公司上班，可以幫忙製作薪轉紀錄，貸款會比較好過，他不知道帳戶會被用來詐騙。

刑事部分，橋頭地院法官認為，李男並非毫無社會經驗之人，理應知道現今國內詐騙案件盛行的手法，卻還是將自己的銀行帳戶交給他人使用，行為確實不可取，因此依幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，判處有期徒刑5個月，併科罰金6萬元，罰金得易服勞役60日。

民事部分，其中一名薛姓女受害者表示，自己是在2021年12月2日收到LINE通知，詐團成員邀請參加黃金投資盈利計畫，只要依照指示下載APP操作，獲利高達100％，她誤信詐團話術，分3次匯款共計500萬元，事後發覺上當，錢已經全遭提領一空，因此決定對李男提告，希望對方返還她損失的500萬元。

而李男經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出書狀聲明或陳述。橋頭地院法官日前判處李男應賠償薛女500萬元，全案仍可上訴。