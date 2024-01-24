把握時機！嘉義「天長吊橋」2月底封閉　「地久吊橋」今年招標

▲嘉義番路天長、地久橋將陸續封閉整修。（圖／阿里山風景管理區提供）

記者翁伊森／嘉義報導

對於愛情的眷戀不少人都會期待天長地久，而在嘉義縣番路鄉就有兩座吊橋分別取名為「天長」及「地久」，不少傳說關於兩座吊橋跟戀人情侶相關聯性，不問好壞都會讓人想要一探究竟，經求證阿里山風景管理處，天長地久橋即將陸續封閉整修，想要追思回憶請把握時間。

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▲嘉義番路天長橋位於較上方 。（圖／阿里山風景管理區提供）

位於台18線34K觸口橋之北側即「地久」吊橋，過了地久橋，沿階梯往上走就會抵達「天長」吊橋；「天長」及「地久」橋位於阿里山的路口，是阿里山腳下的重要地標，可以說是上山下山的中途休憩站，旁邊更是香火鼎盛的龍隱寺，也是有名「情侶禁地」 ，山明水秀好風光也是不少人年輕時候的約會勝地。

▲ 嘉義番路地久橋位於較下方 。（圖／阿里山風景管理區提供）

兩橋橫跨八掌溪上游溪谷，在青山綠水襯映下，相當耀眼。天長和地久兩座吊橋建於日治時期昭和十二年（1937年），落成時以紀念天長節（日本天皇生日）和地久節（皇后生日）而命名，但日前經經專家評估有極高崩落風險，威脅橋塔及錨定座安全，阿里山風景管理區為顧及遊客安全，天長橋將於113年2月由45人下修限制通行人數為10人，3月起封閉，另外地久橋改建正辦理規劃設計中，預計今年度辦理工程招標事宜，開工前仍維持開放。