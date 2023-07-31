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阿里山四季茶旅夏季茶會 　傳統茶席搭配野餐風引人入勝

▲▼ 阿里山四季茶旅－夏季茶會 。（圖／阿里山風景管理處提供）

▲ 阿里山四季茶旅－夏季茶會 。（圖／阿里山風景管理處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處(以下簡稱阿里山管理處)為打造阿里山四季茶旅活動於頂湖自然生態園區（以下簡稱頂湖地區）辦理阿里山四季茶旅－夏季茶會，由阿里山管理處洪維新處長、梅山鄉農會理事長吳信忠、轄內各村社區發展協會及村長與各公協會以及各媒體先進等貴賓共同舉行茶香拾光啟動儀式。

▲▼ 阿里山四季茶旅－夏季茶會 。（圖／阿里山風景管理處提供）

▲阿里山管理處洪維新處長 。（圖／阿里山風景管理處提供）


今年的夏季茶會也是2023仲夏旅遊節的四大主軸活動之一，炎熱的仲夏在海拔1600公尺，攝氏22°C左右的頂湖地區，更是特別的清涼舒爽。尤其茶會主題結合野餐元素，特地邀集了周邊包含頂湖社區、公興社區、奮起湖社區、石棹社區、隙頂社區、十字社區等社區帶來17組主題茶席，展現在地人文與環境交融的茶席體驗，更以突破傳統茶席司茶方式，結合大自然場域氛圍，以「森林茶風野餐日」為主題，透過年輕活潑的茶空間布置、野餐、茶食及茶飲等，打造輕鬆活潑的野餐茶席，也廣邀健行登山與闔家出遊的民眾前來體驗。現場有石棹社區安排三種不同茶湯的表現與茶客分享，熱泡(舒適)、冰鎮(舒爽)、調飲(舒壓)，利用茶的創意飲品讓炎炎的夏日也能輕鬆喝茶；十字社區以山中野餐茶席為主題，布置理念為享受大自然溫馨慵懶的風格，除有最基本的野餐小點心元素外更加入一點宮崎駿作品的小畫作作為掛旗，給人一種融入大自然純樸的感覺，茶席中也有放置花草，透過森林浴與花香的結合達到身心愉快放鬆的茶席體驗。

▲▼ 阿里山四季茶旅－夏季茶會 。（圖／阿里山風景管理處提供）


年輕人最喜愛的「茶香文創市集」，也邀請到青年回鄉及在地茶特色品牌，包含清田弄、晉揚欣茶庄、鳴心咖啡、甜茶小姐miss.sucréthé、奮起福米餅、飛鼠咖啡、朵朵森林手作、貝比雅廚房、茶叁代等優質品牌店家，帶來風格十足的創意市集；從手做甜點、創意茶飲、精品咖啡、裝飾小物、療癒盆栽到健康烘培等，將阿里山的特色產業透過創意市集呈現出來，吸引眾多的遊客駐足及採購。


下午則是精心安排夏日野餐音樂會，結合音樂演奏、人聲演唱、行為藝術等，融合自然場域環境的表演，讓音樂與藝術在山林間迴盪。包括知名行為藝術家、金曲獎最佳組合二重唱及演奏團體等，以鋼琴、薩克斯風、排笛等樂器，帶來一首首清新又耳熟能詳的經典好音樂，感受阿里山生活的放鬆愜意，洗滌生活裡的繁瑣，享受阿里山茶的純淨美好。

▲▼ 阿里山四季茶旅－夏季茶會 。（圖／阿里山風景管理處提供）


除了茶席、市集及音樂的饗宴外，野餐風格的布置競賽也是令人驚艷的體驗，透過不拘泥形式的社交聚會，激發創意創造屬於獨一無二的野餐風格。此外，森林步道內的秘境景點，結合品茗體驗，透過「秘境探尋集點活動」不僅能深入享受芬多精的洗禮，還有機會兌換好禮。

▲▼ 阿里山四季茶旅－夏季茶會 。（圖／阿里山風景管理處提供）


阿里山管理處洪維新處長表示，阿里山四季茶旅自107年舉行至今已邁入第6年，阿里山地區有著世界級知名高山茶、也有國際級的旅遊品牌，希望透過四季茶旅的品牌形象加持，將茶與觀光相互輝映，以品茶生活化為出發，除了讓茶產業進行多元化的發展，也進一步讓遊客來到阿里山有更好的旅遊體驗。


更多資訊請至阿里山國家風景區管理處官網http://www.ali-nsa.net/或至「阿里山 新印象」粉絲專頁查詢；更多阿里山旅遊商品請至阿里山EASY GO電商平台https://alishan.welcometw.com/ 選購。

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阿里山風景管理處四季茶旅夏季茶會洪維新

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