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阿里山管理處茶香拾光春季茶會　吸引不同世代族群

▲▼ 阿里山管理處4月22日】茶香拾光X春季茶會 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 阿里山管理處茶香拾光X春季茶會由處長洪維新及地方政要共同宣布活動 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處(以下簡稱阿里山管理處)打造阿里山四季茶旅活動，於4月22、23日在觸口的牛埔仔愛情大草原辦理阿里山四季茶旅－春季茶會，記者會現場特別邀請貴賓進行春季茶會啟用儀式，由阿里山管理處洪維新處長、行政院人事處張美娟副處長、嘉義縣文化觀光局徐佩鈴局長、嘉義縣番路鄉公所蕭博勝鄉長、嘉義縣梅山鄉公所林俊謀鄉長、嘉義縣番路鄉農會趙幸芳總幹事、嘉義縣阿里山鄉農會劉家顯總幹事、嘉義縣梅山鄉農會吳信忠理事長及轄內各村社區發展協會及村里長與各公協會與會等貴賓共同舉行茶香拾光啟動儀式，宣告112年度阿里山四季茶旅春季茶會盛大展開。

▲▼ 阿里山管理處4月22日】茶香拾光X春季茶會 。（圖／記者翁伊森攝）

阿里山四季茶旅自107年舉行至今已邁入第6年，今年度阿里山四季茶旅－春季茶會選在觸口牛埔仔愛情大草原，為了吸引更多世代族群體驗不同茶旅文化，茶會邀集了轄內12個社區、協會等單位共同擺攤，以期透過不同風格的茶旅文學與阿里山地區三大遊憩系統的地方特色，融合呈現這次的在地茶文化及創意；除了12個社區的茶席外，現場也加入與茶相關的吃喝玩樂市集等，也結合了茶及瑜珈的元素，讓這趟茶與生活饗宴更加多元有趣。

▲▼ 阿里山管理處4月22日】茶香拾光X春季茶會 。（圖／記者翁伊森攝）

特別介紹這次春季茶會邀集12個社區茶席，係以文學茶席做為發想進行茶席布置，例如石棹社區以唐代詩人杜牧創作的詩《山行》來體現石棹山林、白雲、茶園、人家自然美與情感美的景象，並以舊門板與竹子來呈現石棹古厝意象、以製茶橄模來呈現石棹自然美景—高山、雲霧、琉璃光的意象；隙頂社區茶空間及茶席佈置以文學詩詞融入隙頂蘭花、景觀步道為發想，佈置以傳統製茶器具裝飾為主，隙頂蘭花點綴為輔，同時展示隙頂社區各式風情照，賓客可直接親身感受隙頂社區的風土民情，藉由空間展現隙頂社區的山與靜、茶與香、花與美，品茗共享茶文化極致饗宴；太平社區茶席係結合張文環文學家將其創作文學佳句融入茶席意象，創造更有詩情畫意的茶席氛圍。

▲▼ 阿里山管理處4月22日】茶香拾光X春季茶會 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 阿里山管理處茶香拾光X春季茶會社區特色茶席 。（圖／記者翁伊森攝）

此外，生活化的茶旅創意市集則以當地茶業者為主，除了阿里山最知名的茶葉外，與茶相關的吃喝玩樂都涵蓋在創意市集當中，包括創意茶飲品牌－仙記茗茶X仙來搖搖，將廣受好評的阿里山茶加入手搖飲的元素，冰涼的好滋味搭配阿里山茶香，是廣受好評的茶飲新滋味；還有甜茶小姐miss.sucréthé，是阿里山的青年回鄉後，利用茶香結合西點，如：手工茶餅乾、香檸紅玉瑪德蓮等，希望透過茶香的甜點能帶給人療癒的新滋味，更有許許多多攤位歡迎大家來逛逛。

▲▼ 阿里山管理處4月22日】茶香拾光X春季茶會 。（圖／記者翁伊森攝）

阿里山管理處洪維新處長表示，阿里山地區有著世界級知名的茶、也有國際級的旅遊品牌，希望透過四季茶旅的品牌形象加持，將茶與觀光相互輝映，除了讓茶產業進行多元化的發展，也進一步讓遊客來到阿里山有更好的遊憩體驗。
阿里山管理處也提出，現正辦理阿里山歲時生活節系列活動－「歲月印記，生活軌跡」阿里山特色集章活動，這次的特色戳章呈現出阿里山地區的生活技藝與風土樣貌，即日起至12月31日止，邀請大家有空時不妨來一趟阿里山，一起從不同的時間、不同角度遊逛阿里山，恣意感受阿里山的美；結合本次春季茶會，在活動現場也放置了一顆專屬阿里山茶的限定印章配上專屬杯墊集章紙，歡迎大家來茶會也可以留下紀念。

更多資訊請至阿里山國家風景區管理處官網http://www.ali-nsa.net/或至「阿里山 新印象」粉絲專頁查詢；更多阿里山旅遊商品請至阿里山EASY GO電商平台https://alishan.welcometw.com/ 選購。

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