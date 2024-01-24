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彩虹爺爺101歲辭世2／1告別式　遺照掛紅色緞帶「永遠微笑著」

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲彩虹爺爺黃永阜告別式預計在2月1日舉行，遺照緞帶使用正紅色，家屬以喜喪送別。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中知名景點彩虹眷村創作者彩虹爺爺黃永阜，昨（23）日下午在睡夢中辭世，享嵩壽101歲。黃永阜的後事，由長期關心他的第四警分局春社所長邱量虔協助，今日完成相驗後，家屬決定黃永阜告別式將於2月1日舉行，詳細時間代訂。

黃永阜101歲辭世，台中市長盧秀燕感嘆是痛失國寶級藝術家，今日受訪時還提到，爺爺曾跟自己約定好，110歲時要再一起過生日慶祝，如今爺爺不幸過世，一方面覺得不捨，但也因爺爺沒有病痛離世，福壽全歸，也感到安慰。

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▲▼彩虹爺爺曾跟台中市長盧秀燕在彩虹村合照。（圖／市府提供）

黃永阜遺照選擇生前穿著西裝、打著粉色領帶的照片，看上去笑咪咪，如同過往一般溫暖。由於爺爺101歲離世，相框上的緞帶也使用鮮紅色，以喜喪方式舉行。

▲▼彩虹爺爺一手畫出彩虹村，甚至登上國際媒體。（圖／ETtoday資料照）

此外，台中市政府文化局指出，彩虹村屬於台中市政府財產，目前由文化局管理。由於「彩虹爺爺」黃永阜辭世，文化局將在彩虹村設置紀念專區，提供民眾前來憑弔。另有關於彩虹爺爺與彩虹文創之間的智慧財產權官司，目前正進行中，市府仍會持續開放彩虹村，歡迎市民前往參觀。

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台中彩虹爺爺告別式喜喪彩虹眷村

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