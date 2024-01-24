小黃公車再增3線　首條串聯捷運路線通車上路

▲廣受民眾好評的小黃公車再增三線，範圍涵蓋大甲區、大安區、龍井區及烏日區等地，提供偏遠地區最有溫度的乘車服務。

圖、文／台中市政府提供

台中市獲民眾好評的小黃公車，再加碼3條小黃公車路線！交通局長葉昭甫表示，自市長盧秀燕上任以來，台中從2條小黃公車路線，到去年已擴大至22條，今年再新增3條路線，行經大甲、大安、龍井及烏日等區，其中黃25路為首條串聯捷運站的小黃公車路線，讓偏鄉與市區交通無縫接軌，提供海線及屯區居民最安心、貼心的乘車服務。



葉局長指出，市府為完善偏鄉大眾公共運輸路網，克服運量效率與傳統公車難以進入偏鄉地區的因素，建置以計程車代替公車的「小黃公車」，以滿足偏遠地區民眾需求，為增加小黃公車綿密度，再新增3條路線，分別為黃23路中庄龜壳線、黃24路麗水田中線、黃25路九德溪尾線，以補足大甲區、大安區、龍井區及烏日區公共運輸量能不足地區，提供偏鄉民眾出門採買、就學、就醫及轉乘大眾運輸服務。

「民眾搭乘小黃公車皆不收費！」葉局長強調，小黃公車政策是為照顧偏遠地區民眾，部分路線無市區公車行駛部分，採隨招隨停方式營運，方便高齡者或行動不便者搭乘，並以較市區公車舒適的計程車提供更優質服務，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸。

交通局表示，今年3條小黃公車新闢路線每日各提供10班次，「黃23路」中庄龜壳線由大安區中庄站發車，沿途行經中庄里、聖安宮、延平宮、三光國小、大安幼兒園、光田醫院(大甲院區)、大甲體育場、李綜合醫院、大甲區公所、第二市場、郵局，終點站停靠大甲車站(中山路)，串聯大安區及大甲區生活圈；另「黃24路」麗水田中線自麗水行駛至龍井車站(龍新路)，途中經過重要地點有麗水里活動中心、福田社區活動中心、龍井區農會、龍井國小、龍井國中、龍井區公所、龍泉國小，並配合學校上下課時間調整尖峰時段班次，滿足學生就學需求、減輕家長接送負擔。

▲「黃23路」中庄龜壳線及「黃24路」麗水田中線，途中經過許多國中小，方便學生上下學。

而新上路的3條小黃公車中，備受地方期待的「黃25路」九德溪尾線為首條串聯捷運場站的小黃公車路線，由捷運九德站（興華路）發車，往溪尾里溪尾國小，並設站於溪尾國小校門，減少孩童步行距離及風險，提升整體安全性，路線沿途行經九德國小、明道中學、光德國中、光明活動中心、溪南國中、溪南派出所、溪尾里活動中心等地，提供烏日溪尾里、九德里等居民直達台中捷運場站，並可透過捷運轉乘高鐵台中站、台鐵烏日站及其他市區公車路線、醫院等運輸需求，滿足海線及屯區居民第一哩路及最後一哩路。

▲「黃25路」為首條串連捷運場站的小黃公車路線，提供烏日溪尾里、九德里等居民更方便抵達捷運，滿足出門採買、就學、就醫及轉乘大眾運輸服務需求。

除了小黃公車方便偏鄉民眾外，針對在平均海拔2,000公尺的和平區梨山地區，交通局積極推動幸福巴士服務，從梨山發車繞行新佳陽、梨山、松茂、環山等四大部落，不分平假日，全年無休提供服務，打開偏鄉大眾運輸的通路，貼心提供民眾就學、就醫及採買的日常移動所需，規劃小客車及門及戶的運輸型態，山上學童上下學也能透過幸福巴士接送，有效減輕家長及校車重擔。

交通局提醒，因座位有限，如欲搭乘「小黃公車」或「梨山幸福巴士」，請乘客務必事先預約搭車。小黃公車相關資訊可至交通局官網─小黃公車專區、台中市公車即時動態資訊或行動裝置「台中公車」APP查詢；而如欲搭乘梨山幸福巴士，可透過「梨山幸福巴士」APP或撥打預約專線（04）25981266，持電子票證刷卡不收費，歡迎民眾踴躍使用。

▲「梨山幸福巴士」從梨山發車繞行新佳陽、梨山、松茂、環山等四大部落，同時行經梨山衛生所及各部落生活圈。

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