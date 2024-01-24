彰化扇形車庫停車場今啟用　試營運期間1／31前免費停車

▲彰化扇形車庫停車場啟用。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導



彰化後火車站以往停車空間不足，造成違停亂象、環境雜亂，經彰化市公所攜手彰化縣政府共同爭取前瞻計畫補助，新建「扇形車庫停車場」、在興建期間即榮獲「2022國家卓越建設金質獎」，此一有如鐵道觀光廊道2.0版的完善立體停車場24日啟用，即日起至31日試營運期間暫時免收費，可望大幅解決車站周邊停車位不足的問題。

啟用典禮上，市長林世賢感謝中央與縣府挹注經費，並強調這是繼彰化中友百貨公司之後，又一縣市合作的成功案例；王惠美縣長表示，向交通部爭取到五座停車場，其中就有三座位在彰化市，緊接著扇形車庫停車場啟用後，延平地下停車場也即將落成。

「扇形車庫停車場」自2021年3月12日起開工，並於2023年7月竣工、12月15日取得使用執照、12月26日取得停車場登記證，歷經3年不只改善停車問題，連整個環境都煥然一新。

停車場興建樓層共地下1層、地上4層，可停放的車位為汽車格295個、機車格525個及電動單車（微型電動二輪車）停車位，停車場收費費率為小型車30元/小時（當日上限180元），停放電動汽車充電專用位加收20元/小時，無每日上限（不論是否有充電），機車及電動單車（微型電動二輪車）10元/小時（當日上限40元）；小型車月租方案將於開放停車後一段時間公布及登記。