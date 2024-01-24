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追蹤IG網美「老婆懷疑出軌」吵離婚　媽媽也不挺！他愣：做錯什麼

男友偷看妹,情侶,辣妹,吃醋。（圖／記者李佳蓉攝）

▲老婆不准他看網美。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

人都喜歡欣賞美麗的事物，因此喜歡看俊男美女，可謂人之常情，不過有男網友崩潰表示，IG關注網美被老婆懷疑出軌，老婆還跟婆婆告狀，甚至吵著喊離婚，媽媽也認為是他的錯，男生婚後要有責任感，勸他好好安撫老婆，不然不認他這個兒子，原PO傻眼直呼誇張，「難道我觸犯天條嗎？」

男網友在「匿名公社」發文，IG關注網美，老婆發現後懷疑他出軌，將此事告訴媽媽，由於原PO的爸爸曾有出軌的黑歷史，媽媽跟老婆站在同一邊，「一起義憤填膺地指責我」。

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老婆得到媽媽的支持，吵著要跟他離婚，媽媽則勸他把老婆安撫好，否則不認他這個兒子，並說男人結婚、有了小孩後要有責任感，原PO覺得莫名其妙，「只是看個IG網美就觸犯天條嗎，也太誇張了吧，我做錯什麼？」

貼文一出，掀起網友討論，「老婆立場：這次敢看！下次不就敢約」、「老婆也可以看看小鮮肉啊」、「連媽媽都看不下去了，可見不是你講得這麼簡單」、「是時候迎接自由了」、「老婆也去追蹤一些帥的不就好了」、「兄弟你自由的天堂就在面前，不要錯過」、「以後可以光明正大看了」。

有網友猜測，可能有其他讓老婆暴怒的原因，「應該是之前有發生過什麼事吧？要不然追蹤個網美有什麼了不起的？」「就不要關注就沒事了，而且事出必有因，只聽你這樣講也不知道事實如何，搞不好是你看到什麼事情都不做，孩子也不顧，或是就是有跟人家曖昧什麼的，你應該要去問太太原因，然後好好溝通」、「大概覺得你整天做那些沒意義的事」。

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