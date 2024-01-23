37歲女子當準婆婆！為18歲兒操辦婚禮　樂喊：要生龍年寶寶

▲37歲的劉太太（右）當準婆婆。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河南一名37歲的劉太太近日在老家為18歲的兒子舉辦婚禮，引起熱議。她表示，自己19歲生下大兒子，之後又生下小兒子，兩個孩子皆已辦過婚禮，此次為大兒子的婚禮，雖他未達法定結婚年紀，但媳婦已達可登記的年齡，事後待達登記年紀再去補領證。

據《上游新聞》報導，近日，河南信陽淮濱縣的劉太太連發多個影片稱，兒子辦結婚喜酒，37歲的自己當上「喜婆婆」了，引發熱議。

她昨（22）日對網友的質疑表示，自己的確是37歲，有兩個孩子，辦喜酒的是大兒子，「龍年我兩個兒媳婦要為我添兩個孫子，學歷我沒有，高中我沒上，但是我一樣娶得起兩個兒媳婦。」

▲劉太太18歲的大兒子舉行婚禮。（圖／翻攝自微博）

據當地村委會查證，該名劉太太的丈夫同樣是37歲，而該大兒子2005年出生，未滿法定結婚年齡，「在當地，未領證先辦酒席的家庭也有，這屬於雙方自願，村委會不會阻止。」

民政局的工作人員則表示，不到法定結婚年齡，絕對不能辦理登記領取結婚證書。劉太太在網路上所發的相關影片，他們也都看到了。不過，法律並未規定成年人不被允許舉行婚禮，他們也沒辦法干涉，「這是他們的自由」。

相關影片引起不少網友討論，「現代這是什麼值得驕傲的事嗎」、「再生一個吧，跟媳婦一塊坐月子了」、「可悲的是拿這個當驕傲」、「我跟她同齡，我去年才結婚」、「19歲能教育好一個孩子嗎？她也還是個孩子」、「然後一家子以後老了，住在一起掛水能互相照顧」、「好吧她開心就好，尊重祝福」。