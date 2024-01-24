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拚結婚生育！　中國農村發「4400元獎金」鼓勵紅娘撮合婚姻

▲結婚,登記,領證。（圖／CFP）

▲為鼓勵生育率，中國多個鄉村推出「紅娘獎勵」。（圖／CFP）

文／中央社

在中國年輕人結婚意願降低及農村青年擇偶不易下，連帶影響生育率。廣東、河南、陝西等省鄉村先後推出紅娘獎勵措施，只要撮合一對新人結婚，即可獲頒人民幣600元至1000元獎勵。

綜合澎湃新聞等中國媒體報導，隸屬廣東省茂名市電白區旦場鎮的青福村，19日由村委會發布「青福村關於對本村男青年介紹配偶的紅娘的激勵辦法」，對為村內30歲及以上男性未婚青年介紹配偶，並完成登記結婚的紅娘，給予人民幣1000元（新台幣4400元）「介紹費」作為獎勵。

青福村村委會幹部表示，全村戶籍人口約1萬人，其中30至40歲的單身男性約有400至500人。自「紅娘激勵辦法」實施以來，青福村民對於婚戀話題的關心度跟討論度明顯上升。

除青福村外，根據報導，同在廣東省的吳川市長岐鎮嶺頭村，以及龍川縣鐵場鎮鐵東村，上週也推出類似激勵辦法，對促成結婚的紅娘給予600至1000元不等的獎勵。

除了沿海的廣東省最近接連推出「紅娘」獎勵辦法，去年在內陸省分也已推出類似辦法鼓勵青年人結婚。

根據報導，2023年11月，陝西省寶雞市渭濱區石鼓鎮相家莊村即公布「紅娘」獎勵辦法，對撮合村內未婚男性青年介紹配偶，並最終結婚的「紅娘」，也由村委會給予1000元的介紹費作為獎勵，並自今年1月1日起正式實施。

此外，河南省武陟縣小董鄉喬莊村2023年初發布「關於成立大齡男青年紅線團的啟事」，由村委會每年拿出2萬元作為「紅娘」獎勵，每撮合一對男女結婚，「紅娘」即可獲得1000元的獎勵。

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