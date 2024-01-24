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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德展開2周環台謝票行　認有「不符合社會期待」須檢討

▲▼賴清德 游錫堃 柯建銘出席民進黨立院黨團舉行新科立委共識營。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統立委選舉落幕，據轉述，民進黨主席賴清德今（24日）下午在中常會表示，他這幾天啟動為期兩周的環台感恩之旅，向各地競選幹部和支持者們表達謝意，這次選舉仍然有很多不符合社會期望的地方，有待民進黨持續檢討、重新贏回民眾的認同與支持，另外，也期待注入新血，用更淺顯的方式，強化社會溝通。

賴清德今天下午在民進黨中常會表示，這幾天，他啟動為期兩周的環台感恩之旅，向全台各地的競選幹部、熱情的支持者表達謝意，也藉著感恩餐會的機會，和各地方了解本次選戰中、民進黨不足的地方，以便進行黨務後續的檢討和改革。

賴清德說，昨天他也前往立院勉勵新科立委，將民意放在第一位，努力在新一屆的國會中打拚；接著，他在新北老家附近的餐廳，宴請本次未能當選的民主大聯盟候選人，希望大家能再接再厲、深耕基層，繼續贏得民眾的認同與支持。

賴清德強調，他始終相信，跨黨派、跨世代與跨領域的民主大聯盟，是贏得社會信任的必要之舉，所以，他也期盼候選人們能持續努力，在下一次的選舉中，贏得大多數民意的認同。

賴清德表示，本次選舉仍然有很多不符合社會期望的地方，有待民進黨持續檢討、重新贏回民眾的認同與支持，一定要感謝所有支持民進黨的民眾、更要把不支持民進黨民眾的意見放在心頭；民眾期待民進黨注入新血，用更淺顯的方式，強化社會溝通。

另據轉述，民進黨代理秘書長楊懿珊會中在黨務報告階段說明，接下來她會擬定一套可執行的辦法，藉此統合黨內意見、外部人士意見，最後提出可具體轉化成「要怎麼做」的檢討報告。

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