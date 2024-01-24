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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德接見美台商業協會　承諾「維持現狀」：捍衛印太區域和平穩定

▲▼副總統賴清德接見「美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council, USTBC）訪問團」。（圖／總統府提供）

▲副總統賴清德接見「美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council, USTBC）訪問團」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

副總統賴清德24日接見「美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council, USTBC）訪問團」時表示，未來他將帶領新政府團隊堅定守護民主，並與其他理念相近夥伴合作，共同致力於維持台海和平與穩定的現狀。他也期盼「美台商業協會」持續支持台灣，共同深化台美經貿合作關係，攜手維護印太地區的和平與繁榮。

賴清德致詞時表示，歡迎柯拉克（Keith Krach）主席率領「美台商業協會」訪團再度來台，大家的來訪，充分展現美商對台灣市場的重視，以及積極深化與台灣企業合作關係的正面訊息。他要感謝「美台商業協會」成立以來，對台美經貿關係的堅定支持，也感謝柯拉克主席半年內2度訪台，並始終堅定支持提升台美關係。

賴清德指出，台灣剛完成總統、副總統及立法委員選舉，感謝美方不僅在大選後，立即發表聲明向他及副總統當選人表達祝賀，也派高階跨黨派代表團來訪，展現對台灣民主的強勁支持。訪團選擇此一時機訪台，更顯示美國產業界對台灣市場充滿信心，是對我國最直接且強而有力的支持。

賴清德表示，面對中國威權主義的擴張，世界各國及各主要領袖高峰會議紛紛發表共同聲明，重申台海和平穩定的重要性。現在的台灣已經是「世界的台灣」，未來他將帶領新政府團隊繼續堅定守護民主、維持台海現狀與捍衛印太區域的和平穩定。

賴清德說，拜登（Joe Biden）政府上任至今，透過12度對台軍售，以及提供安全援助，履行對台灣安全的堅定承諾，未來他也會持續與其他理念相近夥伴合作，共同致力維持台海和平與穩定的現狀。

賴清德認為，民主自由與威權主義的競爭，不但牽動地緣政治的穩定，也衝擊全球產業供應鏈的重整。如今，民主自由不只是價值信仰，也是理念相近盟友應該共同捍衛的堡壘，更是安全可靠的國際供應鏈最重要的基礎。

賴清德說，未來他將致力與包括美國在內所有理念相近的民主國家，共同努力提升相互投資，為業者建構穩定、安全且可預測的經貿投資環境，也希望在「美台商業協會」的支持下，進一步提升台美關鍵產業供應鏈的韌性。

賴清德表示，過去一年「美台商業協會」的倡議，以及美國政府與國會積極推動「美台快速雙重稅收減免法案」。他期盼今年法案能夠順利完成立法，進一步深化台美投資及關鍵供應鏈的夥伴關係。

賴清德指出，台灣在全球經濟上扮演關鍵角色，目前臺美雙邊經貿合作項目，包括「台美21世紀貿易倡議」、「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）及「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）等，均與「印太經濟架構」（IPEF）所重視的議題相互呼應，非常希望這能成為台灣未來加入「印太經濟架構」的重要基礎。

賴清德強調，台灣作為美國在印太區域重要且可信賴的經濟和安全夥伴，將可與美國共同實現區域經濟繁榮，期盼「美台商業協會」能持續協助向美國政府表達台灣參與「印太經濟架構」的重要性。

▼副總統賴清德接見「美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council, USTBC）訪問團」。（圖／總統府提供）

▲▼副總統賴清德接見「美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council, USTBC）訪問團」。（圖／總統府提供）

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