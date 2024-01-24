快訊／賴清德微調黨務人事　新任發言人吳崢今初登板

▲民進黨新任新聞部主任吳崢。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德選後微調黨務人事，今（24）在中常會宣布任用吳崢擔任中央黨部新聞部主任兼發言人，任用王義川擔任政策會執行長，原新聞部主任張志豪則轉任組織部主任。吳崢下午主持首場中常會後記者會，與媒體記者面對面互動，除轉述賴清德裁示內容，也回應來自各家媒體的犀利提問。

據轉述，賴清德今天在中常會肯定吳崢表現說，在此次選舉，吳崢獲得年輕人的支持和肯定，形象清新，選戰期間的勤奮有目共睹，期待吳崢帶領同仁，發揮空戰的力量，強化與社會的溝通，也非常感謝張志豪過去一年多的努力，現在轉往組織部擔任主任的工作。

此外，賴清德談到王義川時說，王義川也在本次選戰，從空戰到陸戰都發揮堅強的戰力，用淺顯易懂的語言，在短時間內攻防複雜議題，民進黨任用王擔任政策會的執行長，也期待能借重他的才能，將政策化繁為簡活化，強化民進黨的議題宣傳。

賴清德說，在本次選舉中，有很多黨公職同仁，都盡心盡力，未來也會借重他們的長才，給予全方位的歷練，希望他們都能夠進一步為民眾服務、強化民進黨與社會溝通的基礎。

賴清德向黨內喊話說，「各位同志，選戰已經結束了，現在，我們要將重心轉往治理國家、扛起繼續帶領台灣向前走的責任」，期勉各位同仁，與行政、立法部門持續配合，將累積的執政成果，讓更多國人知道，也要持續澄清虛假訊息，避免錯誤的資訊，影響全體國人同胞。

賴清德說，自己也趁這幾日，馬不停蹄，積極攬才、惜才，未來也希望能持續擴大民進黨的人才庫，招募願意為台灣做事的年輕一輩，共同面對國內外局勢挑戰，也請秘書長（指代理秘書長楊懿珊）協助對外徵才，5月20日之後新的政府產生，除了民進黨優秀的同志會進入政府，也希望社會優秀人才、有志之士，可以進到政府奉獻心力，一如民進黨不分區立委，也邀請社會上好的人才進入不分區名單。

最後，賴清德談及，日前，他也公開宣示，捐出選舉補助款，用於照顧創黨前輩的生活、也積極培育黨內年輕人才，唯有注入新血，改變與社會溝通的方式，將訊息化繁為簡，理解社會各層面的需求，民進黨才能贏得更多民眾的信任與支持，接下來，各位肩頭上的責任會更重，展望2024仍有許多工作要做，敬請同仁一起努力，謝謝大家。