陳耀祥將卸任NCC主委　謝龍介喊話賴清德：捍衛言論自由的機會

▲國民黨不分區立委當選人謝龍介。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥23日表態不會續任NCC主委一職，引發熱議。對此，國民黨不分區立委當選人謝龍介就在臉書表示，「陳耀祥可以跑，但民進黨還在；陳耀祥就算跑了，他造成的傷害還在。」但他也喊話總統當選人賴清德，這是一個表現的機會，如果賴清德能重新審視當初不公不義的審查，或許是朝小野大局勢下，藍綠良性互動的開始。

謝龍介表示，NCC主委陳耀祥宣布，本屆任期滿了之後，將不續任，他完全可以理解陳耀祥在想什麼，因為民進黨不再一黨獨大，國民黨來勢洶洶，不會放過陳耀祥過去扭曲專業，踐踏獨立幹過的醜事。

謝龍介指控，其實早在2020年，當時所謂「總統府密件」就已經揭露蔡、蘇安排陳耀祥做NCC主委唯一原因，就是他聽話；而首要目的就是「處理中天」，之後的發展也一如密件計畫，陳耀祥與NCC各種羅織罪名，炮製假案，不給中天換照，還趕緊塞了另外一台，把52頻道佔住。

「陳耀祥可以跑，但民進黨還在；陳耀祥就算跑了，他造成的傷害還在」，謝龍介強調，但這正是賴清德展望未來總統任期，一個表現的機會。他提到，當年鄭南榕標榜的「百分之百的言論自由」，言論自由卻在總統蔡英文執政時期毀壞殆盡，賴清德可以修補，可以導正，那些不公不義的審查，應該重新審視。

謝龍介喊話，如果賴清德願意表態支持，或許是朝小野大局勢下，藍綠良性互動的開始，「清德兄，機會來了，要把握啦！」