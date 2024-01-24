盼了孩子9年…11月大嬰送托遭口罩悶死！媽哽咽：很不容易才有的

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

華視主播林彥汝在臉書上揭露，朋友姊姊將11個月大的兒子送公托，沒想到卻突然接到消息，孩子無呼吸心跳送醫搶救，雖經急救卻因錯過黃金救援時間，家屬只得無奈放棄急救，事後發現孩子疑似遭淚濕的口罩悶死。稍早男嬰媽媽出面受訪，哽咽表示，盼這個孩子的到來已經很久了，沒想到卻只短短相處11個月。

▲快1歲男嬰在托嬰中心遭口罩悶死。（示意圖／翻攝自PAKUTASO網站）

男嬰媽媽表示，與丈夫2014年結婚，婚後一直沒有避孕但都沒有小孩，為了求子她長期吃中藥調身體，並多次就診婦產科，配合醫生各種方法求子，也檢查卵巢是否疏通，好不容易等了8、9年，終於來了這個孩子。

男嬰媽媽心碎指出，好不容易來了這個小孩之後，沒想到僅相處11個月這樣就走了，她哽咽說道，「覺得很不捨，很不容易才有這個小孩的」。

林彥汝23日晚間在臉書爆料，朋友的姊姊22日上午突然接到托嬰中心的電話，稱11個月大的兒子突然無呼吸心跳，正在搶救中，直到23日都還在加護病房沒有醒來，由於病情並不樂觀，家屬只好忍悲簽下放棄急救。

原先家屬質疑，為什麼孩子會突然趴下失去生命跡象，難道是心臟有問題，進而造成突發心律不整，但經醫師檢查，孩子心臟並無問題，後來又做了基因檢測，直到檢視托嬰中心的監視器畫面才發現真相。

林彥汝的PO文提到，托嬰稱因近期呼吸道疾病開始流行，這禮拜開始實施口罩令，上午老師幫男嬰戴口罩，小朋友不喜歡扯掉了，但老師強硬要求要戴。孩子戴上後大哭，「可能因為眼淚跟鼻水讓口罩浸濕，因此黏住口鼻窒息，他掙扎著倒下，但老師卻神經大條以為他哭累了倒下睡覺，就沒再理他」。

而老師直到20多分鐘後要換教室，老師以為孩子在睡覺最後處理他，沒想到發現時人已沒了呼吸心跳，錯過黃金急救時間。「好不容易下下週就要抓周了，也快過年了，結果發生這種事」，令人心碎。