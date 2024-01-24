濕口罩悶死11月大男嬰！2照護員「連帽外套罩頭」上警車畫面曝

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

一名11月大的男嬰，送往新北市一間托嬰中心照顧時，因照護員疏忽，造成11個月大男嬰活活遭口罩悶死。男嬰雙親今（24）日出面表示，將對托嬰中心張姓主任、林姓照顧員、曾姓照顧員提告過失致死，而林姓照顧員、曾姓照顧員2人前往派出所說明後、移送新北地檢署畫面也曝光。

▲11月大嬰遭濕口罩悶死，2名照護員外套蓋頭移送新北地檢署畫面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

華視主播林彥汝近日表示，朋友姊姊的兒子因為托嬰中心的疏忽， 孩子的鼻水、眼淚浸濕口罩，口罩也因此黏住口鼻，孩子活活悶死，老師卻僅僅以為是「哭累了倒下睡覺」，直到20多分鐘以後才發現，錯失了黃金搶救時間。

新北市警方調閱監視器畫面，發現男嬰父親22日上午7點53分就將孩子送到托嬰中心，並安置在嬰兒車中才離開；直到8點14分時，孩子趴臥休息，但沒想到16分鐘後就被曾姓照護員發現沒了呼吸心跳，嚇得連忙報警，然而孩子送醫經搶救後，仍於23日晚間8點52分宣告不治。

該事件引起注目後，司法單位已進行調查，林姓照顧員與曾姓照顧員今天前往派出所說明，結束後2人步出派出所，而面對現場大批媒體，2人以外套蓋頭，不發一語快步走上車，由警方移送新北地檢署做進一步調查。