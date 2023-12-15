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柯文哲稱「新竹台積電占台灣耗電量5%」　查核中心揭數據真相

▲▼柯文哲勞動政策記者會。（圖／記者許靖騏攝）

▲柯文哲日前演講時提到「台積電在新竹科學園區那一家工廠是占台灣總耗電量5％」。（資料照／記者許靖騏攝）

記者柯沛辰／綜合報導

民眾黨總統候選人柯文哲11月6日在高雄大學演講時提到，「台積電在新竹科學園區那一家工廠是占台灣總耗電量5％」。不過，台灣事實查核中心闢謠，柯文哲口中的「5％」並非新竹單一廠區的能源消耗，而是台積電2019年「全球廠區」佔全台電力消費比值的數據。

台灣事實查核中心表示，半導體產業是台灣經濟重要的支柱之一，而台積電作為全球最具規模的半導體廠，在台灣的動向與發展受各界關注，所以各總統候選人都曾在公開場合發表與台積電有關的意見，而這也是必須進行查核的原因。

今年11月6日，柯文哲受邀到高雄大學「高雄・政治交匯點」講座進行演講，期間提到「台積電在新竹科學園區，就那一家工廠，它的耗電量等於台北市250萬人口的耗電量，台積電在新竹科學園區那一家工廠是占台灣總耗電量5%。將來台南高雄蓋完，耗電量估計佔全台灣的8-10%」。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯表示，柯文哲講的「5%」，是指台積電整個公司的用電量佔比為全台用電量的5%，而非單一廠房的用電量，但這個數據也舊了，2022年的佔比已經來到7%。

檢視台積電官網公布的歷年企業永續報告書，以當年度的能源總消耗量，乘上電力能源佔比，得出台積電2017年至2022年間的總耗電量，分別約為113.88億度、124.41億度、135.76億度、160.58億度、180.8億度、210.86億度。

對比能源局歷年公布的全國電力消耗，得知台積電2017年至2022年間，台積電電力消耗量與全台電力消費的比例，分別是4.36%、4.34%、5.11%、5.92%、6.38%與7.54%。

▲▼柯文哲稱「新竹台積電占台灣耗電量5%」　查核中心揭數據真相。（圖／台灣事實查核中心）

▲台積電「全球廠區」佔全台電力消費比例。（圖／台灣事實查核中心）

報告書中可見，數據範疇涵蓋台灣廠區、台積電（中國）、台積電（南京）、 WaferTech、采鈺公司等，光台灣廠區就有12座晶圓廠，其中6座位於新竹科學園區，2座位於中部科學園區，4座位於南部科學園區，但內容並未提供台積電竹科個別廠區的用電量。

由此可知，柯文哲的論述確有事實基礎，但演講中所提到的「5％」並非新竹單一廠區的能源消耗，而是台積電2019至2020年「全球廠區總用電量」佔全台電力消費比值的數據。

至於台積電的用電需求與台灣能源政策，淡江大學經濟系教授廖惠珠表示，台灣所供應的電力要支持台積電等相關產業所有的用電量，確實很辛苦，但若從經濟角度評估，台積電使用電力的效益是高的，「如果我們肯定台積電是台灣不可或缺的存在，那麼台灣的能源政策就要從更多元、更全面的角度來重新評估。」

廖惠珠認為，台灣對進口能源的依賴度很高，2022年進口能源佔97.3%，自產能源僅2.7%，其中1.2%是生質能及廢棄物發電、0.7%是太陽光電、0.4%水力、0.2%風力，這些再生能源發電量短期內衝不上來，且有些屬於間歇性能源，不可調度或不夠穩定，成為台灣電力供應的風險。

廖惠珠說，如果時光倒流到20、30年前，台灣可能可以選擇不要發展能源密集度高的產業；但在今日，在台灣現在的經濟與產業結構下，國家領導人制定能源政策時，就要多方考量，包括能源是否穩定供應、價格是否能讓民眾負擔，以及能源來源是否多元能應付不同風險。

 
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