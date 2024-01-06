Superdry落伍了？竹科工程師改穿「1品牌」　一票有感：園區制服

▲竹科工程師不穿Superdry了？（示意圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

天氣冷颼颼，家中的保暖衣物、羽絨外套紛紛出動，有網友表示，幾年前，竹科工程師騎機車都是穿Superdry（極度乾燥）的外套，是園區公認的制服，不過最近似乎換成The North Face（北臉），幾乎人手一件，價位比極度乾燥更高，貼文一出，許多網友點頭。

有網友在PTT發文，「現在園區制服是不是北臉？」以前在路上看到的竹科工程師，都是穿Superdry，是園區公認的「制服」，巨城還在各樓層擺放Superdry的花車，沒想到近來卻不流行了，大家都改穿The North Face，「價位比極度乾燥又再貴一點，怎麼這麼多人穿，所以目前園區公認制服是不是北臉啊？」

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貼文一出，網友超有感，「北臉國外代購還比較便宜」、「不要小看北臉，日本的紫標北臉是當紅潮牌」、「 北臉就便宜好穿啊，竹科人最愛這種高CP值」、「北臉應該5年前就一堆工程師在穿了」、「北臉對工程師來說，跟NET差不多價錢」、「我都買日版北臉，比較潮」、「真的是，看起來每個人背影都一樣」、「綠水鬼在竹科也是標配啊，一直撞錶」、「走在園區很常撞衫」。

▲網友發現，竹科很多人都穿北臉的外套。（示意圖／資料照）



不過，也有網友認為其他牌子也很好穿，「我都穿長毛象（Mammut）、始祖鳥（Arc’teryx），供參」、「一堆歐都納（Atunas）吧」、「始祖鳥+1」、「我還是穿Superdry，騎車很夠用」、「我看很多人都穿One Boy耶」、「還好我都穿Aigle」、「你把Uniqlo、Timberland黃靴放哪裡」、「我感覺制服是始祖鳥才對」。

另外，也有網友指出，「MTK（聯發科）橘色風衣外套」、「明明就TSMC（台積電） 灰橘外套」、「園區制服明明就GG（台積電）公發外套」。還有人直呼「各大牌子手上幾乎都有一套，但常開車後真的很少會想穿這種外套了」。