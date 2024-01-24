拯救失業問題　陸展開「春風行動」提供3000萬職位

▲大陸一場招聘會現場。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

為解決青年失業率高企問題，大陸人社部今（24）早宣布，將於1月下旬至4月上旬持續舉行「春風行動」，提供3000萬個就業職位，並強調，從走勢看，2024年就業工作穩的基礎總體牢靠。

大陸人社部2023年四季度新聞發布會今早召開，就業促進司副司長運東來表示，今年「春風行動」將於1月下旬至4月上旬持續舉行，以「春風送崗促就業、精準服務助發展」為主題，主要包括六大方面。

活動內容具體包括，運用多種方式瞭解勞動者就業意願和企業用工需求；講清舉措；密集招聘；展開勞務輸入地和輸出地聯合招聘、駐點招工、組團送工，組織勞務品牌專項對接；支持創業，支持返鄉農民工、入鄉青年創新創業等；提供暖心服務。

運東來指出，從走勢看，2024年就業工作穩的基礎總體牢靠，經濟增長將進一步恢復，新舊動能加快轉換，新的就業增長點不斷出現，為穩就業提供堅實支撐。

他話鋒一轉稱，經濟運行不確定因素增多，社會預期偏弱，就業總量壓力不減，結構性矛盾依然存在，穩就業需要付出更多努力。

運東來表示，下一步，人社部門將堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，更加突出就業優先導向，加快完善高質量充分就業促進機制，加力穩固就業向好態勢。