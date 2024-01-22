經濟學家籲大陸「量化寬鬆」　以化解債務危機

▲大陸房地產行業危機波及經濟。（資料圖／達志影像／美聯社）

文 ／中央社

中國經濟學家陶冬認為，中國要化解房企債務危機，必須採取大動作，量化寬鬆（Quantitative Easing，QE）是選項；他並指香港經濟正處於信心危機之中。

香港經濟日報今天刊登了對陶冬的專訪。他說，中國經濟今天面對的問題與過去10多年不同，「過去是增槓桿，現在是去槓桿，大環境不一樣，信用週期不同，所以政策工具也需要作出調整」。

他表示，短期來說，若中國房地產持續往下走，確實會催生很多金融風險，而金融風險不僅涉及房地產行業，經濟及信心都是牽一髮而動全身，「政策上需要有更多工具及新思維，來平衡長期經濟戰略及短期就業的需要」。

他指出，過去10多年，中國房地產泡沫催生龐大債務，為資產負債表帶來壓力，政府必須採取特殊行動解決債務問題，以修復地方政府、民營企業及老百姓的資產負債表，而去槓桿是經濟重心的一部分，然後再做一些結構性調整，推動民企的力度要大一點。

他說，「每個國家都會出現這種信用週期的下行週期，並非中國的獨特現象，最終需要穩住去槓桿過程，才能穩定系統性風險」。

他說，當年美國及歐洲的債務危機都是靠QE令金融系統避過崩潰，「但歐美錯在把船浮起來後，仍繼續不斷灌水，而肆無忌憚地灌水才是問題所在，所以不要把QE妖魔化」。

他認為，在極端情況下，一定要採取雷霆措施，而QE是在債務出現問題時可考慮的政策選項；無節制、無限期的印鈔票會帶來許多長遠經濟問題和社會壓力，「但是從思路上來看，通過信用擴張來化解債務危機，可能是一個方向，因此中國可在信用政策上做一些調整」。

在訪問中，陶冬也提到，當前香港房地產市場、企業及消費信心都下跌，這源於3大因素夾擊，一是美國激進加息，重創香港經濟及房地產；二是中國經濟面臨挑戰及地緣政治因素，令香港金融市場承受很大壓力；三是經濟陷入意想不到的困境，本地消費者外流成為壓低零售業的巨石。

陶冬強調，香港首要支柱還是金融業，而無可否認，這個行業正處於低潮；不過他不同意「金融遺址論」，「作為經濟學家，我看這是一個週期性問題」。