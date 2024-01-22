陸逾5000隻股票下跌「A股失守2800大關」　股民哀嚎：到底怎麼了

▲大陸股票被形容是「跌跌不休」。（示意圖／視覺中國CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸股市持續下跌，A股今（22）日再失守「2800點大關」，截至下午2時32分，報2760點；深成指下挫跌近3%。上海、深圳、北京三市下跌個股近5200隻。股民紛紛哀嚎道，「怎一個，慘字了得」。

據《金融界》報導，A股三大指數低開後震蕩下行，截至下午2時32分，報2760，下跌2.52%；深成指下挫跌近3%，報8540.68；創業板指下跌逾2%，報1676.69。

報導指出，今日股市中，醫藥醫療、遊戲傳媒、酒店餐飲、食品消費等方向跌幅居前，滬深京三市下跌個股近5200隻，上漲個股僅約200隻。

大批股民被套牢怨聲四起，紛紛在微博無奈發文，「所以我的養老錢快沒了」、「看電視，經濟蒸蒸日上，穩中向好，A股到底怎麼了？股市不是經濟的晴雨表嗎？」、「觸目驚心！」、「怎一個，慘字了得」、「世界罕見」。

大陸金融監管總局20日舉辦了金融高質量發展專題研討班學習會。會上指出，要堅定走中國特色金融發展之路，把黨的政治建設擺在首位；全面落實強監管嚴監管要求，堅決做到「長牙帶刺」、有稜有角，敢於鬥爭、敢於碰硬，做到一貫到底、一嚴到底、一查到底。

會上還稱，要引導金融機構厚植「金融報國」情懷，樹立正確的經營觀、業績觀和風險觀，以堅實的文化力量助推金融業高質量發展。