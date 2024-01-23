美媒：中國經濟發展「活力耗盡」　通縮成北京沉重負擔

▲大陸被認為疫後復甦乏力。（圖／達志影像／美聯社）

文 ／中央社

美國「財經內幕」報導，中國經濟快速萎縮，通貨緊縮成北京當局沉重負擔，這表明經濟發展模式已經耗盡活力，也令中國人民更加不安，在競爭全球經濟霸主地位時，北京如何應對攸關世界未來數十年的發展方向。

中國官方17日發布去年的經濟成長率為5.2%，高於目標設定5%，但換算美元計價反倒是年減0.5%，是1994年以來首次負成長。中國全國政協主席王滬寧近日要求政協委員宣傳闡釋好中共中央的經濟政策，「唱響中國經濟光明論」。

美國「財經內幕」（Business Insider）雜誌網站21日報導，數十年來，中國經濟成長一直被視為一種必然。 文化影響力、地緣政治野心、人口等一切都在變得越來越大，而且似乎準備繼續下去，直到世界按照中國的形象重塑。但現在中國經濟正在萎縮，在爭奪全球經濟霸主地位的競爭中，北京當局想像中的未來也隨之縮小。

文章指出，最明顯的跡象是中國日益惡化的通貨緊縮問題。當美國擔心通膨或物價上漲過快時，北京的政策制定者卻因物價下跌而憂心忡忡。

中國過去3個月消費者物價指數（CPI）持續下滑，通貨緊縮已成北京的一個沉重負擔，也顯示中國的經濟發展模式已經耗盡活力，也令中國民眾更不安。且這個影響不會僅限於中國境內，目前外國投資者正在撤離，北京如何應對這一問題，將決定世界未來數十年的發展方向。

專研美中關係的克雷蒙特麥肯納學院（Claremont McKenna College）政治學家裴敏欣（Minxin Pei）認為，「中國的通貨緊縮是希望的破滅，樂觀主義的破滅。這是一種心理恐懼」。

Autonomous Research董事及高級分析師Charlene Chu認為，在房價仍然面臨巨大壓力且消費者處於儲蓄模式的情況下，相信中國通貨緊縮壓力會消失是不現實的。

文章指出，此外中國房地產債務危機仍陷泥沼。法國興業銀行首席經濟學家Wei Yao表示，「中國人70%的資產都押在房地產上，所以可以想像這對信心的影響，這就是通縮可能長期持續的因素。」

Wei Yao進一步表示，從日本多年的經濟停滯中學到的是，一旦出現通貨緊縮，唯一的出路就是痛苦的債務重整，如果北京迅速採取這樣的行動，就可以防止恐慌情緒出現，「問題是我們還沒有看到中國共產黨願意這樣做的證據」。