婆婆狂合八字！誇她「旺夫好媳婦」　婚後秒變臉：把媳婦當傭人

▲人妻表示，婚前婆婆誇她旺夫，婚後卻看她不順眼。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

文／CTWANT

家家有本難念的經，其中婆媳問題更是棘手。一名人妻抱怨，自己是婆婆當初萬中選一的媳婦，沒想到結婚後，婆婆仍看她不順眼，直到搬離婆家狀況才緩解，「沒結婚，根本就不會知道原來現在還有清朝婆婆。」

人妻在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，結婚前婆婆覺得她是個好媳婦，因為算命的說她旺夫，且月薪加起來還比她的3個兒子加起來多，所以婆婆當時樂得合不攏嘴，還到處誇讚她這個媳婦能力很強，怎料到結婚搬進婆家住後，完全都不一樣了。

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人妻透露，才剛結婚沒多久，婆婆就要她把婚前自己買的房子賣掉，買一間更大的透天厝，「我告訴他們，如果你們要買房子，我不反對，但是我的婚前資產跟你們無關，我也不會贊助你們買房子。」

人妻提到，沒多久婆婆希望她打掃家裡，但因為工作太忙，自己直接請清潔公司，結果婆婆竟把人趕出去，不僅如此，婆婆希望她煮飯，但自己真的沒有時間，便訂了餐廳的菜，怎料到婆婆大怒，不准先生去拿餐，之後下班發現水槽一堆碗，婆婆要她手洗，當下直接詢問「需要買一台洗碗機嗎」，被婆婆罵敗家。

人妻說，「後來婆婆乾脆直接在四下無人時開口跟我要一個月幾萬的生活費，這一次我怒了，我告訴她妳要什麼我都可以買給妳，但是錢妳只能跟妳兒子們要，於是在住了5個月之後，我直接搬走了。」

她提到，幾年過去了，從一開始跟先生大吵談離婚，到現在在外面住，日子過得開心幸福，反觀小叔年過40歲，只要帶女朋友回家跟婆婆見面，沒多久就會分手，「沒結婚，根本就不會知道原來現在還有清朝婆婆，我這個媳婦，可是婆婆當初萬中選一的呢！當婆婆的人真的不要太貪心，把媳婦當傭人看，最後什麼都會得不到。」

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