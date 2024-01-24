　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婆婆狂合八字！誇她「旺夫好媳婦」　婚後秒變臉：把媳婦當傭人

▲▼婆媳關係,婆婆,媳婦,丈夫,家庭,結婚。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲人妻表示，婚前婆婆誇她旺夫，婚後卻看她不順眼。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

文／CTWANT

家家有本難念的經，其中婆媳問題更是棘手。一名人妻抱怨，自己是婆婆當初萬中選一的媳婦，沒想到結婚後，婆婆仍看她不順眼，直到搬離婆家狀況才緩解，「沒結婚，根本就不會知道原來現在還有清朝婆婆。」

人妻在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，結婚前婆婆覺得她是個好媳婦，因為算命的說她旺夫，且月薪加起來還比她的3個兒子加起來多，所以婆婆當時樂得合不攏嘴，還到處誇讚她這個媳婦能力很強，怎料到結婚搬進婆家住後，完全都不一樣了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

人妻透露，才剛結婚沒多久，婆婆就要她把婚前自己買的房子賣掉，買一間更大的透天厝，「我告訴他們，如果你們要買房子，我不反對，但是我的婚前資產跟你們無關，我也不會贊助你們買房子。」

人妻提到，沒多久婆婆希望她打掃家裡，但因為工作太忙，自己直接請清潔公司，結果婆婆竟把人趕出去，不僅如此，婆婆希望她煮飯，但自己真的沒有時間，便訂了餐廳的菜，怎料到婆婆大怒，不准先生去拿餐，之後下班發現水槽一堆碗，婆婆要她手洗，當下直接詢問「需要買一台洗碗機嗎」，被婆婆罵敗家。

人妻說，「後來婆婆乾脆直接在四下無人時開口跟我要一個月幾萬的生活費，這一次我怒了，我告訴她妳要什麼我都可以買給妳，但是錢妳只能跟妳兒子們要，於是在住了5個月之後，我直接搬走了。」

她提到，幾年過去了，從一開始跟先生大吵談離婚，到現在在外面住，日子過得開心幸福，反觀小叔年過40歲，只要帶女朋友回家跟婆婆見面，沒多久就會分手，「沒結婚，根本就不會知道原來現在還有清朝婆婆，我這個媳婦，可是婆婆當初萬中選一的呢！當婆婆的人真的不要太貪心，把媳婦當傭人看，最後什麼都會得不到。」

延伸閱讀
曾精準命中徐若瑄離婚！　塔羅牌老師1圖預言「立院龍頭」
大陸湖南暴雪！1萬多人成受災戶　網分析3原因
不畏綠營圍剿！前《央視》記者反問「為何不把陳俊翰列安全名單」　諷民進黨真「綠共」

ET快訊
快訊／《幻獸帕魯》5天大賣700萬套！　玩家驚：太快了
快訊／NCC下重手！　中嘉集團遭罰1440萬
媽媽遭「闖紅燈小貨車」猛撞慘死！　兒女心碎提告求償
快訊／台鋼雄鷹宣布　隊史首名洋砲來了
急診爆床百人等住院！　台大：候床逾72小時優先安置
快訊／1歲男嬰「被浸濕口罩悶死」　新北社會局出手了
少女河濱公園遭脫衣下跪！　睡閨蜜男友被抓包
王彩樺「激吻女兒20秒」遭批！　庭庭急發聲：沒有被逼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

婆婆狂合八字！誇她「旺夫好媳婦」　婚後秒變臉：把媳婦當傭人

Toyz被毆後首次開播日期曝光　抱傷還原案發真相

長榮勞資今再協商！挽救機師春節罷工危機　工會：尚未看到對案

罕病律師遭訕笑　衛福部轟《夜夜秀》只顧流量：應注意社會底線

2寶媽抓老公「怪怪舉動」心碎了　網一面倒給建議：先不要離婚

超罕見！1.5cm「隱形殺手」黑色素瘤長在眼睛　醫花4hrs成功切割

寒流待在家叫炸雞外送「等2小時還沒來」！網見點餐時間：難怪沒人

頂大清純女友「狂跟警衛開房」　他見鹹濕對話氣炸！

他對賀瓏下通牒！　「一天不道歉，我就上節目噴你」

鄭家純遭罵「臭機歪」怒提告　酸民下場曝光！PTT嘆：言論過頭了

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

第2波嚴寒低溫將臨！　全台冷凍庫恐跌破5℃

陽明山雪越下越大！　民眾嗨翻打雪仗堆雪人

焦凡凡幫傳話婁峻碩「想看你沒穿」　憶當年「湊錢看電影」：現在躺在皇家廳XD

陽明山下雪！　高三生脫了：肌肉大嗎？

加拿大-42°C結凍測試！熱麵放2小時→叉子浮空

婆婆狂合八字！誇她「旺夫好媳婦」　婚後秒變臉：把媳婦當傭人

Toyz被毆後首次開播日期曝光　抱傷還原案發真相

長榮勞資今再協商！挽救機師春節罷工危機　工會：尚未看到對案

罕病律師遭訕笑　衛福部轟《夜夜秀》只顧流量：應注意社會底線

2寶媽抓老公「怪怪舉動」心碎了　網一面倒給建議：先不要離婚

超罕見！1.5cm「隱形殺手」黑色素瘤長在眼睛　醫花4hrs成功切割

寒流待在家叫炸雞外送「等2小時還沒來」！網見點餐時間：難怪沒人

頂大清純女友「狂跟警衛開房」　他見鹹濕對話氣炸！

他對賀瓏下通牒！　「一天不道歉，我就上節目噴你」

鄭家純遭罵「臭機歪」怒提告　酸民下場曝光！PTT嘆：言論過頭了

「歹兔」持「蘿蔔刀」搶銀行　斗六警創意防搶演練超吸睛

雷納德大三元、衛少掉鞋照砍三分　快艇擊退「沒詹皇」的湖人

涉幫「ACE交易所」洗錢　大律師家中搜出4700萬！女友家扣麥拉倫

星宇航空今年季季高　3月舊金山線日日飛、西雅圖8月飛

釀酒人敲定霍金斯簽約　2年10.7億含跳脫條款！

快訊／《幻獸帕魯》5天大賣700萬套　銷量超猛玩家驚：太快了

【廣編】中華資安國際再獲殊榮　連續五年資安廠商評鑑五A最高評價

「草莓」可放禁用農藥了！食藥署預告「放寬多項農藥標準」

小心！高雄新增6處「科技執法」2／1正式啟用開罰　設置地點曝

王志安上節目訕笑身障律師　他揪疑點：恐被認定「非法工作」禁來台

女同事帶「情趣按摩棒」　上班爽用！吸破百萬觀看

生活熱門新聞

他對賀瓏下通牒！　「一天不道歉，我就上節目噴你」

嬰淚水浸濕口罩　托嬰中心裡活活悶死

3生肖「龍年運勢超旺」　財運、桃花大豐收

第2波嚴寒低溫將臨！全台冷凍庫恐跌破5℃

LINE「17款免費貼圖」限時下載！柴語錄祝新年快樂

畢業證書印好了！國三生明告別式　師生和網友百人送行

為「50顆溏心蛋」怒吼！　女子深夜道歉

懷孕不適被婆婆嗆　夫怒反問她秒閉嘴

《賀瓏夜夜秀》被抵制！　台大醫拒看「噁心節目」

2024年「6生肖」健康運最差！有血光之災

再冷一天！　下波變天時間曝

即／全台「低溫特報」急凍！18縣市橘燈

看似人畜無害其實是「隱形渣男」　3星座套路多到根本海王

《夜夜秀》遭圍剿全因為他！　來賓不認錯開嗆

更多熱門

相關新聞

《夜夜秀》模仿身障者惹眾怒！　障權會發聲譴責

《夜夜秀》模仿身障者惹眾怒！　障權會發聲譴責

台灣障礙者權益促進會（障權會）今（24日）稍早也發聲明呼籲民眾，對待身心障礙者時要保持尊重，不要將他們的特殊情況視為娛樂或玩笑的對象，「模仿身心障礙者的舉動，不僅對他們的尊嚴造成侮辱，也會加深社會中的偏見和歧視」。

正妹撬開竹筒飯驚見「整隻壁虎」 傻眼

正妹撬開竹筒飯驚見「整隻壁虎」 傻眼

「孝子」將老父丟急診秒走！回來找無人咆哮護理師

「孝子」將老父丟急診秒走！回來找無人咆哮護理師

數學「5+0=5」被打叉　真相揭曉

數學「5+0=5」被打叉　真相揭曉

懷孕不適被婆婆嗆　夫怒反問她秒閉嘴

懷孕不適被婆婆嗆　夫怒反問她秒閉嘴

關鍵字：

毒姑九賤婆媳討論區算命旺夫周刊王

讀者迴響

熱門新聞

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

他對賀瓏下通牒！　「一天不道歉，我就上節目噴你」

胡瓜年下戀熊霓「抓包她另交正牌男友」！

30年玩具大廠宣布倒閉！　解散全部員工

嬰淚水浸濕口罩　托嬰中心裡活活悶死

老了用不到小兄弟！翁「揮刀自宮」噴血亡

3生肖「龍年運勢超旺」　財運、桃花大豐收

第2波嚴寒低溫將臨！全台冷凍庫恐跌破5℃

身分證拿出來！2024全中吃火鍋免費

瑟七宣布離開台灣　獲得老闆支持

LINE「17款免費貼圖」限時下載！柴語錄祝新年快樂

畢業證書印好了！國三生明告別式　師生和網友百人送行

Albee道歉了！揭《夜夜秀》脫稿內幕

只有5天！超商現烤雞腿「買1送1」

數學「5+0=5」被打叉　真相揭曉

更多

最夯影音

更多
丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了
男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面