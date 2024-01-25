割頸亡國三生今告別式　生前最掛念「無法自理姊姊」：要一直陪她

▲前板橋市代石一佑(正對鏡頭者)與死者母親相擁。（圖／石一佑提供）



圖文／CTWANT

新北市一所中學校園去年底發生國三喋血割頸重傷致死案震驚社會。事發一個月，受害學生家屬於25日中午將於板橋殯儀館為其舉行告別式。家屬好友、前板橋市民代表石一佑表示，本次告別式除了寬慰父母好友之外，也提醒社會各界重視校園安全網，永遠不要讓類似案件再次發生。

據了解，告別式將由學生父親朗讀700字告別文追悼亡者，預料教育部長潘文忠、新北市長侯友宜將出席上香致意，而預計活動結束時，事發學校校長也將頒發專屬畢業證書及致贈該校高中部制服致意，更將帶著亡者幾位同班同學，以手持氣球放飛方式，象徵亡者在另一個世界展翅高飛，預料以溫馨感人場面送亡者最後一程。

石一佑感嘆，談到亡者生前最掛心的，莫過於大自己四歲、生活未能自理的親姐姐。據了解，死者姐姐因幼年高燒傷及智力，生活無法自理，高中畢業後每天都需要到照服機構報到，龐大醫療與看護費用，對於上班族父親與兼職居服員母親而言，經濟壓力本已沉重。受害學生體貼善良，因而放棄鄰近明星國中資優班名額，主動爭取要與高中部姊姊同校，以利就近照顧姊姊「我要一直陪姐姐」，詎料竟成死劫。

▲死者生前榮獲模範生獎狀，成績優良、班上人緣佳。（圖／石一佑提供）

談到受害學生校園生活，石一佑轉述，亡者在學校成績優異，數理表現亮眼，對自己的英語能力較無信心；特別的是，死者不喜歡看漫畫，因為「更新太慢了」，反而喜歡《夜之賢者》等輕小說。對於未來發展也很有想法，希望就近上板橋高中「能夠就近照顧家裡」。

石一佑重申，目前並無募款帳號等對外募款渠道，如真有需要，預計待告別式後，與家屬討論後，才可能開啟募款管道。請善心人士切勿誤信詐騙募款資訊，以免發揮愛心反倒受害。

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